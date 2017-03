Após multa por som alto em trio elétrico, Carla Perez desabafa: "Estraga um trabalho de meses"

"Frustração" 02/03/2017 | 12h35 Atualizada em

O carnaval terminou, mas as polêmicas continuam.

Em Salvador, o bloco infantil de Carla Perez fez o maior sucesso com a criançada. Mas nem todos curtiram o som da eterna "loira do Tchan"... O bloco "Algodão Doce" foi multado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública por estar com som acima do permitido. O limite para os pequenos foliões seria de 80 decibéis, mas o trio de Carla chegou a 97. A multa varia de R$ 135,6 a R$ 814,62.

Passada a folia, Carla Perez postou um texto gigantesco em seu Instagram, uma espécie de desabafo por conta da multa. Inconformada, ela escreveu:

"Infelizmente nos últimos anos tenho me aborrecido sempre no circuito, com essa questão da fiscalização querer que o som do trio fique igual a um rádio de pilha. É óbvio que eu quero que tudo esteja dentro das normas. Mas como ficam milhares de pessoas dizendo e fazendo gestos de que o som tá ruim, que não estão ouvindo e fazendo coro de 'aumenta o som"? Todo ano isso estraga parte de um trabalho de meses, que é feito para levar alegria e não frustração para a Avenida!"