Bafônica! Bianca Andrade, que levou prêmio Influenciadores Digitais, se apresenta na Capital com peça

Foto: Denis Natan Fotografia / Divulgação

Com 22 anos, ela já tem a sua linha de esmaltes e é uma celebridade, cria da internet. Formada em maquiagem pelo Senac, seu canal no YouTube, o Boca Rosa, tem mais de 3 milhões de inscritos.



Nas redes sociais, mais de 8 milhões seguem esta carioca. Bianca Andrade ganhou, do YouTube, o prêmio Influenciadores Digitais na categoria moda e beleza. E tem brilhado no É de Casa.

No próximo dia 19, ela estará no Teatro da Amrigs, com Boca Rosa — a Peça.

Antes ainda, neste domingo, 12, participa de um evento fechado de uma loja voltada para o público jovem, na Fundação Iberê Camargo. Com vocês, a estrela em um papo por e-mail, direto de São Paulo.





Aqui Entre Nós — Chegaste a imaginar que um curso de maquiagem te levaria tão longe?

Bianca Andrade — Sempre fui muito sonhadora e amava viajar, mas nunca imaginei que viveria tantas coisas maravilhosas por causa da minha paixão por maquiagem. O sucesso do blog me possibilitou comprar uma casa maior, decorá-la do jeitinho que eu sempre quis e dar uma vida melhor à minha família.





Aqui — Por que a tua história de vida merece ser contada no teatro?

Bianca — A ideia não foi minha, foi dos meus diretores, Afra Gomes e Leandro Goulart, e da minha sócia no espetáculo, Luizi Costa. Quando eles conheceram a minha história, enxergaram um grande potencial, viram uma menina simples que batalhava para realizar seus sonhos como tantas por aí. Me convidaram para fazer a peça, e eu amei!

Aqui — Como te reinventas com tantas blogueiras de maquiagem por aí?

Bianca — Fico atenta às tendências, mas sempre dou meu toque e tento adaptar à realidade de preços e do dia a dia para que todas as minhas "goxtosas" (como chama suas seguidoras) possam se sentir realizadas se maquiando junto comigo. Aprendo muito observando outras profissionais e adoro arriscar, criar truques que deixem a make mais prática e bafônica.





Aqui — Por que a brasileira é vaidosa e, mesmo linda, se sente insegura? Teu papel entra como neste contexto?

Bianca — Muita coisa pode influenciar na autoestima feminina: problemas no relacionamento, financeiros, hormônios... Nem todo dia, a gente se sente incrível, mas o importante é não naturalizar o estado de tristeza e fazer coisas que te botam pra cima. O que tem de mais valioso na vida é inspirar alguém, ao mesmo tempo, sendo útil, falando sobre coisas que a gente ama, como beleza e maquiagem, o que impacta diretamente a autoestima. Este é meu maior presente: poder influenciar de forma positiva as pessoas. Fazer a diferença é incrível.

Aqui — Participar do É de Casa tem repercutido?

Bianca — Estou no É de Casa, pelo menos, a cada 15 dias. O poder da televisão me põe em contato com um público que vai além dos meus seguidores. É um desafio. Por mais que a internet seja universal, a tevê fala para todas as idades ao mesmo tempo. E poder passar um pouquinho de conhecimento sobre o que eu amo, para milhões de pessoas, é mágico. A responsabilidade é ainda maior. Então, me dedico muito para que tudo saia perfeito. As pessoas me param, algumas me contam que aprenderam a se maquiar comigo.







Aqui — Para as dicas que tu passas, tens um "laboratório" em casa?

Bianca — Tenho uma penteadeira no "Cantinho", onde gravo meus vídeos e faço as maquiagens. Se a make funcionar em mim, vai funcionar nas minhas "goxtosas"!





Aqui — As gaúchas trocam mensagens contigo?

Bianca — Sim, recebemos muitos pedidos para levar a peça até Porto Alegre. Sempre sinto aquele friozinho na barriga antes de subir no palco. Esta será a primeira sessão da turnê deste ano, porque demos uma pausa. Será ainda mais maravilhoso. Estou ansiosa para sentir essa energia de novo!







