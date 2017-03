"BBB 17": público pede expulsão de Emily após chute em Marcos

Espiadinha 14/03/2017 | 08h20 Atualizada em

Tem polêmica no "BBB 17"! Ainda bem, pra dar uma esquentada nessa edição tão morna...

O assunto do dia nas redes sociais foi o chute que Emily deu em Marcos ontem à noite. Brincadeira ou agressão?

Tudo começou com uma singela brincadeira de esconde-esconde do lado de fora da casa. No meio da farra, Emily chutou Marcos na barriga, que se encolheu todo reclamando de dor.

Foto: TV Globo / Reprodução

vídeo em que a estúpida e infeliz da emilly, acaba com a brincadeira e da um chute no marcos, ele sente dor.. #BBB17pic.twitter.com/ZOq7d0HxVY ¿ ¿¿¿¿ (@reaIityzando) March 14, 2017

A cena repercutiu nas redes sociais. Algumas pessoas alegam que Emily deveria ser expulsa do programa, pois o que aconteceu configura agressão. Já outras defendem a sister e acusam Marcos de ter encenado tudo. Tem até campanha com a hashtag #EmilyExpulsa rolando nas redes sociais:

#EmillyExpulsa Tweets

Vale lembrar que na edição passada, Ana Paula foi convidada a se retirar do reality show por conta do tapa em Renan. E falando nisso, olha elaaaa se manifestando no Twitter:

Acho que já vi esse filme... #BBB17https://t.co/tTIII8y7C5 ¿ Ana Paula Renault (@anapaularenault) March 14, 2017

Bom, de qualquer forma, Emily está na corda bamba, seja por conta da suposta agressão, ou simplesmente por causa do paredão de hoje.