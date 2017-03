Bom Gosto faz show especial e comemora 20 anos de carreira em Porto Alegre

Música 08/03/2017 | 09h58 Atualizada em

Um dos grupos fortes da nova geração do pagode nacional, o Bom Gosto faz show em Porto Alegre, no dia 18 de março, na quadra da Imperadores do Samba. Mas não será um show qualquer, como garante André Neguinho, vocal e percussão do grupo. O grupo, que completa 20 anos de carreira em 2017, estourou no país no fim dos anos 2000, a partir de Porto Alegre, como ele afirma.



— O público do Rio Grande do Sul é muito pagodeiro, temos um carinho especial pela cidade. Quando gravamos o CD Roda de Samba, divulgamos pela internet, ele viralizou. E um dos primeiros lugares que o disco pegou forte foi aí — comenta André, em entrevista por telefone.

No show, o grupo apresenta um apanhado de sucessos, como Patricinha de Olho Azul, cujo clipe tem mais de 25 milhões de visualizações, além de uma das mais recentes, Amor Bipolar, que está no álbum Roda de Samba 2, o mais recente do grupo.

Para celebrar os 20 anos, o grupo pretende, ainda, começar uma nova turnê, voltada para as misturas musicais, como define André.

— Convidaremos os amigos de outros gêneros para misturar tudo. O grupo sempre fez essa mistura, desde a época, por exemplo, que gravamos All Star Azul e chamamos o Xande de Pilares para cantar junto. O Bom Gosto é um grupo eclético — explica André.



Onde: na quadra da Imperadores do Samba, Padre Cacique, 1.367

Quando: dia 18 de março, a partir das 22

Quanto: ingressos antecipados a R$ 15 (pista) e R$ 35 (pista vip), à venda nas lojas Maria da Praia.



