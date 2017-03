Bruna Marquezine e Mariana Ximenes revelam que já beijaram meninas e enviaram nudes

Babado 09/03/2017 | 17h13 Atualizada em

No canal do YouTube Hotel Mazzafera, Matheus Mazzafera conseguiu arrancar altas revelações das atrizes Bruna Marquezine e Mariana Ximenes. Além delas, também estava no programa a youtuber Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Em um jogo chamado de "Eu nunca", as gurias estavam com uma cervejinha na mão, e o apresentador Matheus Mazzafera fazia perguntas comuns às três. No game, elas não precisavam dar detalhes sobre as revelações que faziam, mas, quando a resposta fosse sim, bastava tomar um gole da bebida.



Foto: Reprodução / YouTube

Em uma rodada o apresentador e colunista disse:



— Eu nunca beijei uma menina.

E Bruna Marquezine prontamente deu um gole na bebida, surpreendendo a todos. Mariana Ximenes também confirmou ter feito o mesmo e falou:



— Que minha mãe não assista a esse vídeo!

Mazzafera disse para elas que nunca tinha enviado fotos íntimas, e as três beberam, simultaneamente, um gole da cerveja.

Foto: Reprodução / YouTube

No fim do programa Matheus fez o seguinte comentário:

— Eu nunca descobri pelas redes sociais que fui traído.

Bruna Marquezine respondeu com um sim ao beber a cerveja. Mariana se sentiu compadecida com a situação e disse à amiga:

— Tadinha, Bru!



