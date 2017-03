Chay Suede pede Laura Neiva em casamento no palco do "Amor & Sexo"

Ela disse "sim" 13/03/2017 | 08h38 Atualizada em

Chay Suede e Laura Neiva participaram do Amor & sexo, de Fernanda Lima. Toparam discutir a relação no palco e a brincadeira terminou em pedido de casamento. A atriz disse sim, com direito a dancinha. E quem não comemoraria em grande estilo o noivado com esse lindo?



O casalzinho está junto desde 2015. Agora, pelo jeito, a coisa ficou séria mesmo, como adiantou Patrícia Kogut na coluna de hoje do jornal O Globo.



E por falar no galã, a partir do dia 23 ele será o herói Joaquim em Novo Mundo, próxima novela das 18h. Ao lado de Isabelle Drummond, ele repetirá o par romântico que fez sucesso na primeira fase de A Lei do Amor.