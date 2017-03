Deixar ou não deixar o filho dormir em casa com a namorada? /

Falando de Sexo 09/03/2017 | 20h00 Atualizada em





Oi, meninas. Gostaria de saber o que pensam sobre o fato dos namorados dos filhos dormirem na nossa casa. A minha dúvida é a seguinte com relação a isto: será que, desta forma, não estamos permitindo que eles tenham uma vida de casados antes do tempo correto?



Querida, esta é uma questão bastante discutida e vivida por pais de adolescentes. Aliás, tem sido tema de pesquisas recentes.



Mas a permissão ou não para os filhos terem uma vida sexual em casa depende de cada família. É importante que vocês ponderem diferentes aspectos antes de tomar esta delicada decisão.



Segurança



As famílias que aceitam esta prática, na sua maioria (cerca de 54%), dizem que o principal motivo gira em torno da segurança dos filhos. Diante de uma sociedade tão violenta e cheia de riscos, acaba se pensando que é melhor transar em casa do que por aí.



Outros (34%) argumentam que, assim, conseguem controlar melhor os filhos. E ainda há aqueles pais que permitem que o casalzinho durma em casa, porque não querem repetir o tipo de criação reprimida que tiveram.



Converse



Outra questão a ser pensada é que as famílias que aceitam esta prática devem ter consciência de que precisam alterar algumas regras de convivência, já que a presença do (a) namorado (a) em casa pode alterar os hábitos de pais e irmãos.

O mais importante é que a família não finja que não vê que seu filho está transando. Disponham-se a discutir o assunto.



