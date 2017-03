Descubra o que faz uma mulher se tornar tão interessante aos olhos dos outros /

Falando de Sexo 08/03/2017 | 07h00 Atualizada em

É com prazer e respeito que venho contatar com as senhoras desta excelente coluna, a qual leio todos os dias, pois gostaria de parabenizá-las por pelo Dia Internacional da Mulher, hoje. Desejo toda a felicidade do mundo para vocês, e que continuem sempre orientando, aconselhando e informando.

Quem agradece somos nós, por participarem diariamente do nosso trabalho e nos ajudarem a nos sentir pessoas melhores. Nós, mulheres desta coluna, psicólogas, colunistas e editoras, estamos constantemente nos superando para atendê-los, e esta superação nos torna mulheres mais plenas, assim como procuramos incentivar as nossas leitoras.



Qual é a arma mais potente de uma mulher poderosa? Não é a aparência em si, como muitos pensam, mas, sim, uma combinação de imagem, comportamento e atitude frente à vida.



As mulheres poderosas são independentes e seguras de si, o que faz com que os homens as vejam com mais respeito e igualdade. Estas, sim, eles querem como parceiras para uma vida toda — alguém para compartilhar, igualmente, os momentos difíceis e prazerosos.



Seguras de si



Elas são companheiras, porque têm senso de humor e sabem levar a vida de uma maneira agradável, apesar dos impasses. Revelam-se cheias de si e nunca passam despercebidas.



Ser um mulherão significa estar consciente de suas qualidades, valorizar-se e não ter medo de se impor. Fica aqui a nossa dica: amem-se acima de tudo.



Não vivam em função do seu par, sejam autênticas na cama, leves, divertidas e nunca se reprimam. Aproveitem seu dia!



Leia outras colunas do Falando de Sexo



Dúvidas e sugestões, escreva para o e-mail falandodesexo@diariogaucho.com.br