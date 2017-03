Descubra qual é a faixa etária feminina que mais se satisfaz com a masturbação

Falando de Sexo 14/03/2017 | 20h00 Atualizada em

Sinto até vergonha de escrever, mas eu tenho 26 anos e nunca me masturbei. É que sou do Interior, de família de agricultor, muito católica, e a minha mãe dizia que era pecado, coisa de homem.



Mas, aí, vim estudar e trabalhar em Porto Alegre e vi que não é bem assim, que aquilo era ignorância da minha mãe. Mesmo sabendo que não é coisa de homem, eu não sei se posso, se é certo se masturbar.



Tem idade para isso? Estou cheia de dúvidas a respeito deste assunto.





Cara amiga, a masturbação é uma forma de a pessoa conhecer seu corpo e seu prazer. Não tem idade para isto. A masturbação feminina costuma receber o pior tratamento possível, se comparada à prática masculina. É comum que seja cercada de vergonha, vista como um fato a ser ignorado, ou tratada como algo, simplesmente, inexistente.



Solte as amarras

Para evitar que este tipo de visão limitada continue afetando o desenvolvimento de crianças e adolescentes do sexo feminino e a satisfação sexual de mulheres, foi realizada uma pesquisa por um grupo de educadores e cientistas. Constatou-se que 45% das mulheres começam a se masturbar entre dez e 14 anos.



A faixa etária que elas mais se masturbam fica em torno de 25 e 29 anos - 46% se masturbam menos do que uma vez ao mês, e 20% fazem isto antes de dormir para ter um sono melhor. O grupo que tem mais satisfação com a masturbação são mulheres entre 47 e 56 anos.



Então, amiga, como pode ver, a masturbação é considerada saudável. Aliás, sempre dizemos que se masturbar é fazer amor consigo mesmo.



