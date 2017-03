Dia da Mulher: confeiteira mostra força, dedicação e uma receita para comemorar

Água na Boca 08/03/2017 | 08h00 Atualizada em

Ela trocou quase 30 anos de trabalho na área administrativa pela plenitude de se dedicar a fazer o que mais gosta. Josi Castro, 51 anos, moradora do Bairro Ipanema, na Capital, deu uma guinada na vida em 2010, quando largou um cargo de chefia (e uma grande carga de estresse) em uma empresa e decidiu se capacitar para uma nova carreira, de confeiteira. Ela tinha 44 anos – idade que pode ser vista como empecilho por alguns. Para ela, não foi:

– Comecei a fazer em casa pães e cucas para vender. Mas não tinha aquela regularidade no produto, e senti necessidade de estudar. Então, fiz o curso técnico de Padaria e Confeitaria do Instituto Federal de Educação (IFRS).

Este foi o primeiro passo para que ela identificasse seu objetivo: ser professora de gastronomia. A primeira tentativa aconteceu em 2012, quando concorreu a uma vaga de docente de Padaria no Senac. Não passou por falta de experiência. Porém, no mesmo ano, foi chamada pelo IFRS para participar de um projeto social que capacitava mulheres carentes. Assim, deu aula para suas duas primeiras turmas, com cem alunas.

– Foi um grande desafio, pois eu não sabia o que me esperava. Dava aula quatro vezes por semana. E foi aí que me apaixonei por ensinar – relembra.

Na segunda tentativa de entrar no Senac, com um currículo mais forte, conseguiu. Desde 2014, é professora de confeitaria e padaria e, agora, também mantém um espaço próprio, onde dá cursos. Ainda faz bolos por encomenda e concilia tudo isso com uma franquia de produtos naturais, que abriu há seis meses com o marido – o seu retorno às origens.



– O administrativo da empresa, quem faz, sou eu – diverte-se.

Neste Dia Internacional da Mulher, o DG pediu para Josi que, além de contar sua história, ela sugerisse uma receita deliciosa para comemorar a data. Então, pensou em algo prático: o Divas Cake, bolo feito com pão de ló e um recheio que aprendeu com sua mãe. Nesta época de desemprego em alta, Josi encoraja quem pensa em mudar de vida:

– A gente nunca pode desistir. Se der medo, estufa o peito e finge que ele não existe, enfrenta!

Divas Cake

INGREDIENTES

Pão de ló

- 6 ovos

- 14 colheres (sopa) de açúcar

- 15 colheres (sopa) de farinha de trigo

Recheio

- 150g de nata

- 200g de doce de leite

- 5 colheres (sopa) chocolate em pó

- 200g de morangos

Calda

- 1 xícara de água

- ½ xícara de açúcar

- Cravo e canela a gosto



PREPARO

Pão de ló

- Preaquecer o forno a 180ºC. Na batedeira, bater os ovos (clara e gema) com o açúcar (peneirado). Bater até que dobre de volume e fique uma espuma esbranquiçada (bater por aproximadamente 10 minutos). Retirar da batedeira e misturar a farinha de trigo delicadamente, de baixo para cima.

- Colocar em forma untada e enfarinhada ou forrada com papel manteiga e assar por cerca de 10 minutos.

- O pão de ló pode ser assado em uma única forma, com diâmetro de 18cm, e os três discos serem cortados depois, ou, se você tiver três formas do mesmo tamanho, pode assar uma parte em cada uma delas.

Recheio

- Misturar todos os ingredientes e bater na batedeira até ficar em ponto firme.

Calda

- Colocar os ingredientes em uma panela e deixar levantar fervura. Deixar ferver por um minuto e desligar o fogo.

Montagem

- Montar as camadas de pão de ló regando os discos com a calda, colocando o recheio e alguns morangos. Decorar com parte do recheio e morangos.

Dica

- Para fazer o pão de ló de chocolate, substituir 2 colheres (sopa) de farinha de trigo por chocolate.



TEMPO DE PREPARO: 1 hora e 30 minutos

RENDIMENTO: 10 porções