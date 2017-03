Estação Fandangueira comemora 10 anos de carreira e grava disco ao vivo, no Litoral Norte

Música 01/03/2017 | 16h23 Atualizada em

Um dos grupos mais tradicionais da música feita por aqui, o Estação Fandangueira, grava seu oitavo disco no dia 11 de março, ao vivo, no Ginásio Municipal de Três Cachoeiras, no Litoral Norte. O espetáculo é a largada para um ano especial da banda, já que o Estação, que nasceu em Terra de Areia, completa 10 anos em 2017, feito que não é muito fácil de alcançar por aqui, no concorrido mercado de bandas locais.

— No nosso Litoral, graças a Deus, temos feito muitos shows. E também temos boa presença no litoral de Santa Catarina. Recentemente, tocamos pela primeira vez em Curitiba — comemora Cassiano Batista, vocalista do Estação, que investe no gênero vaneira universitária.

No show, o grupo deve apresentar um grande espetáculo, como define Cassiano. No repertório, faixas como Resumindo os Fatos e Safado e sem Vergonha, além de um dos mais recentes clipes, Bebendo Dobrado, que tem mais de 160 mil acessos no YouTube.

— O pessoal pode esperar músicas bem dançantes, um grande show. Mas também vai rolar música gaúcha, já que a gravação terá participação especial de Cristiano Quevedo, Tchê Barbaridade e do grupo Bailaço — anuncia Cassiano.



Leia mais sobre famosos e entretenimento