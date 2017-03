Existe vagina grande ou pequena demais? 

Falando de Sexo 07/03/2017 | 17h50 Atualizada em

Gostaria de saber se existe vagina pequena e como fazer para ter sucesso na penetração. Tenho 1,53m de altura. Isso interfere no tamanho dela?



Querida leitora, você não é a única mulher a questionar se sua vagina é grande ou pequena demais. O tamanho médio dela, quando não excitada, gira em torno de 8cm, compreendidos entre a entrada e o colo do útero.



Leia outras colunas do Falando de Sexo



Quando a mulher está excitada, consegue quase dobrar este tamanho, atingindo de 10cm a 16cm. Trata-se de um órgão muito elástico, projetado para acomodar, praticamente, todos os tamanhos de pênis.



Causas

Quando uma mulher tem dificuldades com a penetração, raramente, é devido a uma vagina pequena ou pela falta de uso. Quase sempre tem a ver com o vaginismo, que é a contração involuntária dos músculos da região – uma disfunção psicológica.



Normalmente, as mulheres começam a se questionar se têm a vagina pequena quando a penetração fica difícil. Mas é bem provável que seja falta de excitação ou de lubrificação antes do ato.



Os homens desconhecem esta preocupação das mulheres com relação às suas vaginas. O ideal é eles darem às suas parceiras, pelo menos, um orgasmo antes de tentar a penetração.



Sexo oral é fundamental, além de ter lubrificante por perto. Uma consulta ao ginecologista pode ajudar.



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br