Festa gaúcha, churrasco e nudes animam a noite no "BBB 17"

Espiadinha 02/03/2017 | 09h46 Atualizada em

Noite de festa no Big Brother Brasil! Pra descontrair a galera depois de mais uma eliminação, nada melhor do que muita comida e bebida liberada, música e diversão.

Leia outras notícias sobre o BBB 17

Foto: TV Globo / Reprodução

Com três gaúchos na disputa (Marcos, Emily e Ieda), nada melhor do que homenagear o Rio Grande do Sul na festa temática.

Leia mais sobre famosos e entretenimento

Foto: TV Globo / Reprodução

Teve muito churrasco, chimarrão, sagú e, no final da noite, edredom movimentado, é claro.

Foto: TV Globo / Reprodução

Marcos e Emily estavam bem animadinhos, tanto que o Doc nem percebeu quando ficou totalmente descoberto e peladão pras câmeras.

Foto: TV Globo / Reprodução

Cuidado, galera, o Brasil tá vendo!