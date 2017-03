Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 05/03/2017 | 06h00 Atualizada em

Nada será feito sem você, sua natureza obriga a puxar a carroça do destino. Assuma esse lugar sem pudor nem tampouco qualquer tipo de temor, afinal, o melhor que poderia acontecer é você ser mais você. É assim.

Ainda que você não sinta a segurança que gostaria para seguir em frente, vai valer a pena testar, pois, será melhor errar por tentar do que depois se arrepender de não ter colocado em prática seus intuitos. Adiante!

Você é definido pelos seus relacionamentos, por isso, de nada adianta querer ser completamente independente, pois, essa medida continuará em voga. A interdependência é a verdadeira definição do ser humano.

As dificuldades precisam se transformar em soluções, pois, de tanto resistirem ao que você fez para superá-las, se tornaram, agora, em parâmetros de tudo que precisa ser mudado para as coisas andarem novamente.

Fazer caber a imaginação nas limitações da realidade concreta, esse é o desafio do momento. É mais fácil enunciar esse desafio do que praticá-lo, tenha isso em mente para não se frustrar desnecessariamente, não é?

Tudo que infunde temor é tudo que você ainda não colocou em prática e que, por ficar na imaginação, toma dimensões desproporcionais aos eventos que as provocam. Procure colocar em prática e você se livrará do temor.



Há coisas que parecem difíceis só porque você ainda não teve o atrevimento de testá-las na prática. Para superar isso, você, pelo menos, poderá se espelhar no exemplo de ação que outras pessoas mostrarem neste momento.

É hora de pensar de forma prática, pois, é isso que está disponível para você avançar na mesma medida em que imagina que tudo deveria acontecer. É hora de fazer acontecer, hora de colocar mãos à obra.

Livrar-se dos impedimentos não é apenas superar as adversidades circunstanciais, mas principalmente você desamarrar os nós feitos pensamentos e emoções que, da vida interior, boicotam seu progresso.

Não importa o quanto pareça impossível realizar suas pretensões, se você não começar a sair da esfera da imaginação e se atrever a testar o alcance de sua capacidade de realizar, tudo continuará impossível.

As pessoas precisam ser motivadas e nem sempre isso acontece com palavras suaves e doces. Em muitos casos é preciso falar duro, porém, quando esse for o caso, essa dureza há de se fundamentar na verdade e na justiça.

É hora de ação! Restrinja, por isso, o tempo em que passa imaginando ou planejando, pois, agora você tem um cenário à disposição no qual com bastante pouco esforço podem ser obtidos resultados muito interessantes.