Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Há motivos para reflexão e tempo disponível para isso. É importante você meditar com seriedade, mas sem severidade, sobre tudo que veio acontecendo e, também, sobre as perspectivas que se abrem neste momento.

Nem sempre os melhores conselhos provêm da boca das pessoas que supostamente seriam as mais sábias. Por vezes, como agora, palavras ditas inadvertidamente por pessoas que você nem conhece servem para solucionar seus dilemas.

Quando tudo pareça convidar você à ação, não hesite, ou mesmo hesitando passe à prática o que veio pensando nos últimos tempos. Agora é tempo de se expor, independentemente de se obterem resultados positivos.

Discutir para colocar suas razões acima das alheias pode até parecer uma boa coisa de se fazer, mas na prática vai fazer com que você perca suas razões num terreno de discussões mesquinhas e sem sentido algum.

Nem sempre a curiosidade conduz sua mente a decifrar enigmas e solucionar problemas, em muitos casos acontece também de a própria curiosidade propor enigmas indecifráveis e apresentar problemas inexistentes.

Relacionamento significa um esforço constante de equilíbrio, algo que sem esse esforço tende automaticamente ao seu oposto, o desequilíbrio. Encare as discórdias como sinais de que o esforço não foi suficiente.



Há um sem-fim de pequenas tarefas que merecem sua atenção, pois, se tudo funcionasse bem, com certeza sobraria tempo para você se concentrar nos grandes voos que motivam sua alma a seguir em frente. Primeiro o menor.

Demore para tomar suas decisões, é melhor você sofrer um pouco com dilemas do que se precipitar para decidir o que ainda nem estaria maduro o suficiente para mostrar o roteiro completo do que viria depois.

Mexa um pouco no ambiente no qual você passa a maior parte do tempo, provavelmente as coisas ficaram estagnadas por tempo demais e um pouco de dinâmica faria com que você recuperasse o ânimo para seguir em frente.

No fim, as palavras que você deixou de dizer são justamente as que esclareceriam tudo e, por isso, as pessoas envolvidas poderiam seguir com suas vidas normalmente. Este não é um momento para calar, mas para falar.

É hora de negociar! Por isso, não aceite de primeira mão o que lhe proporem, mas procure se aprofundar na negociação, porém, faça isso tendo em mente o justo equilíbrio de forças. Negociar sem sentido não seria o caso.

Aproveite a lucidez porque essa não costuma durar muito tempo, logo é soterrada por dilemas que, apesar de inconsistentes, produzem barulho suficiente para você lhes prestar mais atenção do que à intensa lucidez.