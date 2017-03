Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 13/03/2017 | 06h00 Atualizada em

Há momentos da vida em que você não sabe a razão de acontecerem tantos conflitos e desentendimentos. Procure aceitar que, talvez, algumas de suas atitudes provoquem esses conflitos que, vale a pena administrar.

Melhor não ruminar demais sentimentos que fazem você se sentir fora de órbita. Neste momento seria fácil esses sentimentos se transformarem em ressentimentos, um tipo de veneno que só faria mal a você.

Nem todas as pessoas que são necessárias aos seus propósitos são também do seu agrado e, em muitos casos, tudo o contrário disso, desagradam você. Mesmo assim, valerá a pena se adequar ao que for necessário.

Este é o momento em que se apresentam situações tão discordantes, mas simultaneamente estimulantes e atraentes, que fica difícil você conseguir tomar uma decisão sem achar que, dessa forma, perderia algo valioso.

Melhor você fazer pesquisas profundas antes de emitir opiniões. É até normal emitir opiniões precipitadas, mas neste momento de sua vida você precisa evitar esse tipo de atitude, que desvaloriza o verdadeiro conhecimento.

Siga a orientação de sua curiosidade, mas não se lance precipitadamente àquilo que ela apontar. Além da curiosidade, nutra o bom senso e, assim, tenha certeza você, tudo vai dar muito certo. Tudo certo.



Certos conflitos vale a pena encarar, porque desses dependem muitos ajustes que se tornaram necessários nos relacionamentos. Se tudo pudesse ser feito de maneira pacífica, nossa humanidade não seria mais humana.

Você não sofrerá diminuição se arregaçar as mangas e se dedicar a cumprir essas tarefas que normalmente deixaria na mão de terceiros. Pelo contrário, agindo assim valorizaria mais todas as necessidades.

É natural que certa dose de ambiguidade tome conta de seus raciocínios e emoções, porém, não é natural que você pretenda se posicionar diante das pessoas como se suas atitudes seriam totalmente coerentes.

Em vez de se conformar com o jeito que as coisas acontecem perto de você, dessa vez intervenha com firmeza para, pelo menos, deixar clara sua posição. De imediato, nada advirá disso, mas com o tempo você dominará.

É inútil tentar deter a voragem de pensamentos que toma conta de sua mente. Em vez de tentar o impossível, procure dar um rumo a essa corrente torrencial, atualizando a imaginação dos objetivos que pretende conquistar.

Da ideia à prática, este é o momento de sua vida em que pode haver a menor distância possível entre uma condição e a outra e, isso, sem necessidade de precipitação, apenas considerando a oportunidade e a aproveitando.