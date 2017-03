Ieda, Roberta e Emilly estão em mais um paredão triplo

BBB 13/03/2017 | 00h15 Atualizada em

Na noite deste domingo, Ieda, Roberta e Emilly foram indicadas ao paredão, no Brasil Brother Brasil 17. Enquanto Roberta foi emparedada pelo líder, o gaúcho Marcos, as duas gaúchas, Ieda e Emilly foram alvo dos votos da casa - Ieda com quatro indicações e Emilly, com duas.



A votação popular, no site do programa, acontece até a noite desta terça-feira, quando o país conhece mais um participante que deixa a casa e a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.



Neste domingo, também foi anunciada a entrada da 17ª integrante da casa. A eleita é Elettra Lamborghini,22 anos, neta do fundador da famosa marca de carros Lamborghini.



