Intercâmbio: herdeira da marca Lamborghini virá para o "BBB 17"

Espiadinha 13/03/2017 | 11h01 Atualizada em

Contagem regressiva para o intercâmbio no Big Brother! Como Tiago Leifert já havia anunciado, um participante do "Gran Hermano Vip" dará o ar da graça no reality brasileiro a partir desta quarta-feira. Enquanto isso, alguém daqui vai pintar no programa espanhol.

Leia mais sobre famosos e entretenimento

Para causar no BBB 17, teremos ninguém menos do que Elettra Lamborghini. Sim, você está ligando o nome à pessoa. A moça é neta do criador da famosa marca de carros e tem mostrado suas curvas na versão espanhola do reality show.

Leia mais notícias sobre o Big Brother Brasil

Elettra tem 22 aninhos, está solteira, possui 20 tatuagens e 40 piercings espalhados pelo corpo. O passatempo preferido da moça é se exibir nas redes sociais, coisa que muita celebridade brasileira também adora fazer, né?

Para o Gran Hermano, estão escalados os gêmeos Antônio e Manoel. Será que eles vão confundir a galera por lá?