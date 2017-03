Ivete Sangalo se fantasia de palhaça e curte o carnaval no meio do povo em Salvador

Foliã ilustre 01/03/2017 | 10h10 Atualizada em

Na comissão de frente, no carro alegórico, em cima do trio elétrico e no meio do povo. Assim foi o carnaval de Ivete Sangalo, que viveu intensamente vários momentos da folia.

Depois de ser enredo da Grande Rio, Ivete foi curtir o carnaval de Salvador. Mas ela não ficou só fazendo show em cima do trio elétrico, resolveu se misturar ao povo para aproveitar o melhor da festa.

Para passar despercebida no meio da galera, Veveta se vestiu de palhaça e dançou atrás dos trios de Durval Lelys, Xanddy, Armandinho e Claudia Leitte.

O maridão de Ivete, Daniel Cady, também entrou na "palhaçada".

Foto: Instagram / Reprodução

E os fãs nem imaginam que pularam o carnaval ao lado dessa foliã ilustre!