Kristen Stewart aparece careca e platinada em lançamento de filme

Bella, é você? 08/03/2017 | 12h05 Atualizada em

Esqueçam de vez o estilo romântico e certinho de Bella, personagem de Kristen Stewart na saga Crepúsculo. Desde lançamento do último filme, em 2011, a atriz não para de surpreender.



A última da moça é o visual "careca platinada", que ela exibiu no lançamento do filme Personal Shopper, em Los Angeles. Segundo a Quem, o longa, ainda inédito no Brasil, mostra Kristen como uma jovem que consegue se comunicar com pessoas mortas.



Mas o novo visual está ligado ao próximo desafio da jovem atriz, um filme sobre um terremoto que será filmado em breve, em Nova Orleans.



Esta semana, Kristen Stewart também voltou a ser notícia ao falar sobre sua homossexualidade. Ao jornal britânico "The London Sunday Times", ela explicou:

— Foi uma oportunidade para fazer outras pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Parecia importante.