Lilia Cabral visita "Jogadores Anônimos" para encarnar nova personagem

13/03/2017

Uma das grandes atrizes do Brasil está prestes a encarar um desafio e tanto para sua nova personagem. Lilia Cabral será uma mulher viciada em jogo na próxima novela das 21h e, para isso, precisou conhecer de perto quem enfrenta esse problema.

A atriz visitou o grupo de apoio Jogadores Anônimos para a preparação da personagem Silvana, uma mulher que não consegue se livrar dos jogos de cartas.

Lilia contou ao Extra que ficou impressionada ao conhecer as pessoas que enfrentam esse vício:

— O que me surpreendeu é que o semblante das pessoas é tranquilo, porque eles têm a consciência do vício diferente de um alcoólatra, que tem mais dificuldade de esconder os sintomas. Eles mentem tanto que poderiam ganhar o Oscar, segundo disseram as pessoas que convivem com esses jogadores.

A Força do Querer, nova novela de Gloria Perez, estreia dia 3 de abril no lugar de A Lei do Amor.