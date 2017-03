Litoral Norte recebe gravação do oitavo disco do Estação Fandangueiro

Música 10/03/2017 | 07h00 Atualizada em





Foto: Divulgação / Divulgação

Grupo que já dividiu o palco com nomes como Wesley Safadão, em setembro de 2016, em Caxias do Sul, o Estação Fandangueira grava seu oitavo disco neste sábado, ao vivo, na Sociedade Recreativa Três Cachoeiras, no Litoral Norte.



O espetáculo é a largada para um ano especial da banda, já que o Estação, que nasceu em Terra de Areia, também no Litoral, completa sua primeira década de vida, feito que não é muito fácil de se alcançar por aqui, no concorrido mercado de bandas locais.



— No nosso Litoral, graças a Deus, temos feito muitos shows, é um público muito fiel e que consome muito a nossa música. E também temos boa presença no litoral de Santa Catarina. Recentemente, tocamos pela primeira vez em Curitiba — comemora Cassiano Batista, vocalista do Estação.



Entre as faixas que os fãs do grupo esperam no show, está Você Não Vale uma Lágrima, que ficou entre as mais tocadas das rádios do Litoral, quando de seu lançamento, no fim da primeira década de 2000.



Sucessos e novidades



Além de Você Não Vale Nada, o Estação apresentará um apanhado de sucessos dos 10 anos de estrada, como Dois Corações, Resumindo os Fatos e Safado e sem Vergonha, além de um dos mais recentes clipes, Bebendo Dobrado, que tem mais de 160 mil acessos no YouTube.





Outra faixa esperada pelos fãs é Meu Universo é Você, uma releitura do hit do Roupa Nova, gravada no começo da história do grupo, responsável pelo estouro do Estação no Estado.



— O pessoal pode esperar músicas bem dançantes, um grande espetáculo — promete Cassiano.



Para quem curte música gaúcha, a gravação terá participação especial de Cristiano Quevedo, Tchê Barbaridade e do grupo Bailaço



Noite de festa em Três Cachoeiras



O que: gravação do oitavo CD da banda Estação Fandangueira

Quando: neste sábado, às 23h

Onde: Sociedade Recreativa Três Cachoeiras, Rua 25 de Julho, 793, em Três Cachoeiras

Quanto: ingressos a R$ 25



Leia mais sobre famosos e entretenimento