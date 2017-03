Magali Moraes escreve sobre o desemprego que atinge até os globais

Coluna da Maga 13/03/2017 | 10h00 Atualizada em

Semana passada, deu o que falar o ator Mário Gomes vendendo sanduíche numa praia do Rio de Janeiro. Um ex-galã que já protagonizou tantos beijos técnicos, com mais de 30 novelas no currículo, virando notícia por tentar sobreviver honestamente. Ele desconversou, disse que é uma experiência pra testar a aceitação do seu tempero gourmet. E que talvez invista no ramo dos food trucks, aqueles caminhõezinhos que vendem comida na rua.



Tempos atrás, a atriz Narjara Tureta (eterna filha da Regina Duarte no seriado Malu Mulher dos anos 80) também foi flagrada vendendo água de coco nas areias cariocas e deu a maior repercussão. O bom é que ela conseguiu trabalho depois. Ano passado, a maravilhosa Joana Fomm (a Perpétua da novela Tieta) pediu emprego na internet, assim como Marcos Oliveira (o Beiçola de A Grande Família). Imagina quantos atores correm atrás de autores que vão colocar uma trama no ar. "Estar disponível" é o novo status.

Bola pra frente

Bem que eles fazem! Cada um se vira do jeito que pode. A pergunta é: por que a gente endeusa tanto quem aparece na TV? Na vida real, só dá gente boa e desempregada improvisando pra sair do vermelho. Homens que não são galãs, mas se acham lindos pagando suas contas em dia. Mulheres que nunca pisaram no Projac, nunca decoraram suas falas, mas decoram bolos deliciosos pra vender. Gente que deixa a vergonha de lado e liga, manda e-mail ou sinal de fumaça pedindo uma chance.

Deve ser cruel cair no limbo depois de anos brilhando na telinha. Globais ou simples mortais, bola pra frente que atrás vem gente (principalmente na fila de emprego). Falo por experiência própria. Já fui demitida duas vezes em menos de um ano e sei como é duro ser dispensada. Mário Gomes, tomara que a tua carrocinha de sandubas faça muito sucesso! Aos leitores sem fama e sem grana: nunca desistam!! Vou acompanhar os próximos capítulos e torcer pelo final feliz.