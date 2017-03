Michele Vaz Pradella: "A Lei de Amor" repete drama de "Laços de Família". Saudosismo ou falta de novas ideias? 

Noveleiros 11/03/2017 | 10h00 Atualizada em

Os próximos capítulos de A Lei do Amor deixarão o público com uma sensação de déjà vu. Letícia (Isabella Santoni) será salva da leucemia graças ao irmãozinho que está para nascer, filho de Helô (Cláudia Abreu) e Pedro (Reynaldo Gianecchini). A história é bem parecida com a de Laços de Família (2000), mas na época, era Carolina Dieckmann quem interpretava a mocinha sofredora.



Mais um ponto em comum entre as duas novelas é o nome do pai da jovem doente: Pedro. Na trama de Manoel Carlos, José Mayer era o pai biológico de Camila, e Gianecchini, marido da moça. Agora, Giane é o pai amoroso de Letícia, e Mayer, quem criou a jovem como se fosse sua filha.



Homenagem a Verdades Secretas

Coincidências, referências ou homenagens? O certo é que A Lei do Amor está repleta de citações a outras obras da teledramaturgia.



Uma das mais engraçadas foi a cena em que Luciane (Grazi Massafera) falou sobre o book rosa da novela Verdades Secretas (2016). Sim, ela mesma, que esteve presente na premiada trama de Walcyr Carrasco como a viciada Larissa, papel que ainda lhe rendeu uma indicação ao prêmio Emmy Internacional.



Aliás, nos últimos tempos, o que não faltam são releituras de histórias e personagens de sucesso. Será puro saudosismo ou falta de novas ideias?