"Minhas músicas sempre estouram antes no Sul, diz MC Menor, agora em carreira solo

Responsável pelas composições dos principais hits da dupla Pikeno e Menor, da qual foi integrante por 8 anos, Caíque da Silva, conhecido como MC Menor, resolveu deixar a zona de conforto com o antigo parceiro, que lhe rendeu mais de 153 milhões de acessos no YouTube, em hits como Toda Toda e investe na carreira solo. Em entrevista por telefone, o próprio funkeito reconhece que a coisa andou mais rápida do que ele esperava.



— O retorno está sendo bem surpreendente. Eu já vinha de uma história bacana com a dupla, mas vejo que,a a cada dia que passa, fiz uma boa escolha — comenta Menor.



Com músicas que rapidamente viraram hits, como Na Pista a noite Inteira (20 milhões de visualizações) e Você Não Vale Nada (11 milhões), o funkeiro afirma que o público entendeu bem a separação, e o atual momento de sua carreira.



— O pessoal já me conhecia pela dupla, mas entendeu bem a proposta do trabalho — afirma.



Cara conhecida nos bailes de Porto Alegre, ele espera voltar à capital gaúcha até o meio do ano. E reserva elogios aos gaúchos.



— O Sul do país abraçou primeiro meu trabalho. Sempre que lanço qualquer música, estoura primeiro por aí — afirma.





