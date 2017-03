Novidades no "Fantástico", nova fase do "The Voice Kids" e mais: atrações da TV no fíndi

Não perca 10/03/2017 | 12h04 Atualizada em

Caldeirão do Huck celebra o Dia Internacional da Mulher



Comemorado nesta quarta-feira, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher ganha protagonismo também no próximo sábado, dia 11, durante o Caldeirão do Huck. Em homenagem a data, o apresentador Luciano Huck e a equipe do programa vão em busca de histórias de foco e determinação de mulheres com diferentes perfis para compor um painel. O público vai conhecer, por exemplo, a criadora de um blog de viagens e a primeira cacique de uma tribo indígena. RBS TV, sábado, 15h30min.





Yanna Lavigne no Estrelas





Neste sábado, no Estrelas, Angélica visita a casa de Yanna Lavigne, no Rio de Janeiro. Grávida de sete meses, a atriz conta sobre a experiência e sobre as expectativas para o nascimento da filha, que vai se chamar Madalena. Angélica ainda conhece e mostra ao público o quartinho do bebê. Yanna, no entanto, não falou nada sobre sua relação com Bruno Gissoni. RBS TV, sábado, 14hh40min.





Nova fase no The Voice Kids



Neste domingo, o Brasil acompanhará atento, e segurando o lenço para conter as lágrimas de emoção _ o começo da fase de shows ao vivo de uma atração que apaixonou o país: o The Voice Kids. Dentre os 24 jovens talentos que passaram para essa etapa, a torcida do Rio Grande do Sul é especial para três cantores: os gaúchos Luis Artur Seidel, Maria Alice e Thomas Machado, que seguem no reality. RBS TV, domingo, 13h.





Fantástico com novidades



Este domingo será marcado por muitas estreias no Fantástico. Duas novas séries, a volta do Repórter Secreto com denúncias de corrupção e descaso com a população, além de uma nova abertura que resgata a força e a beleza da dança. Na nova série de quatro episódios Quem Sou Eu?, Renata Ceribelli se propõe a contar histórias de transgêneros em diferentes fases da vida. A outra estreia de domingo é a série Olha Quem Fala. Poliana Abritta reúne um time de especialistas para ajudar pessoas que têm pânico de falar em público. RBS TV, domingo, a partir das 21h.





Estreia de série



Feud: Bette And Joan, série protagonizada por Jessica Lange e Susan Sarandon e com as atuações especiais de Catherine Zeta-Jones, Sarah Paulson e Kathy Bates, estreia neste domingo. A série relata a lendária rivalidade entre as divas Joan Crawford (Lange) e Bette Davis (Sarandon) durante e depois da filmagem do thriller de 1962 nominado ao Oscar® O Que Aconteceu Com Baby Jane? e explora como suportaram a discriminação por sua idade, sexismo e misoginia, enquanto lutavam para manter sucesso e fama ao final de suas carreiras. Fox 1, domingo, às 22h.