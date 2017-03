O que fazer quando o parceiro não quer usar camisinha

Falando de Sexo 13/03/2017 | 20h00 Atualizada em

Oi, gurias. Sei que vocês esclarecem muitas dúvidas e ajudam as pessoas. Eu não tenho muita experiência nessas coisas de sexo, mas já transei com alguns caras. O problema é que eles não querem usar camisinha! Os homens resistem, dizem que não têm doenças, que já fizeram exames... O que eu devo fazer quando meu parceiro não quiser usar?



Pois é, amiga, ainda hoje, os homens não gostam de usar camisinhas porque dizem que, com ela, não sentem muito prazer. Eles preferem se arriscar e encarar as consequências depois. Outro problema é que, quando param para colocar, alguns perdem a ereção.



Homens e mulheres precisam da camisinha por razões óbvias como proteção contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não desejada.



Leia outras colunas do Falando de Sexo



Como fazer

Faça o sujeito entender que essa proteção é importante para você, e que isso não indica falta de confiança ou amor, mas afeto.



Camisinhas vêm em vários tamanhos, cores, sabores, materiais e texturas. Primeiramente, o homem deve colocar o preservativo quando o pênis estiver ereto e antes de haver qualquer contato entre o membro e o seu corpo. Fluidos podem ser liberados bem cedo e podem levar a gravidez ou transmitir uma DST.



Desenrole a camisinha no topo do pênis – a parte enrolada deve ficar para fora. Se for ao contrário, ela não se desenrolará.



Se houver algum dentro do preservativo, isso pode rompê-lo. Então, aperte o final e esprema o ar para fora. Depois, desenrole a camisinha o mais baixo que puder. Se você quiser usar algum lubrificante, coloque-o por fora dela. Não desista. Sua saúde é mais importante.

Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br