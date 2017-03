Otaviano Costa e Flávia Alessandra se casam novamente, em Las Vegas

"Momento raro" 01/03/2017 | 18h21 Atualizada em



Juntos há dez anos, Otaviano Costa e Flávia Alessandra se casaram novamente. Desta vez, foi em Las Vegas, no Estados Unidos.



No Instagram, o apresentador do Vídeo Show revelou que foi convidado pela mulher, por Giulia (filha da atriz com o diretor Marcos Paulo, falecido em 2012) e pela filha do casal, Olívia, para um jantar, mas acabou em uma capela para a cerimônia.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



"Foi um dos momentos mais legais da minha vida, recheado de amor e paz, ao lado da minha linda mulher e de minhas duas meninas. Um momento raro, que por ter sido tão verdadeiro, merecia ser compartilhado com todos 'vcs'!", disse Otaviano, brincando:



"Tentei fugir, mas elas me amarraram!".