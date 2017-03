Por que a ereção vira um fantasma na vida de alguns homens /

Falando de Sexo 01/03/2017 | 20h00 Atualizada em

Oi, meninas! Tenho uma namorada que é show de bola. Ela tenta fazer tudo que pode para me agradar e me excitar. Só que eu não sei o que acontece. Na maioria das vezes, não sobe.



Caro leitor, o seu problema é muito comum, e existe uma boa chance de ser resolvido, caso consiga controlar sua ansiedade durante as carícias. Quando você está nervoso, seu corpo produz adrenalina, o que reduz o fluxo sanguíneo para o pênis e torna mais difícil conseguir uma ereção.



Estas acontecem quando o sangue corre para o pênis, permitindo que fique inchado. Portanto, o truque é perceber quando começa a ficar ansioso e tentar controlar isto.



Uma forma de alcançar este objetivo é conhecer sua parceira e se sentir mais confortável com ela.



Outros horizontes



Demora um tempo até ficar mais íntimo, confiar no seu par para se tornar confortável e começar a aproveitar o sexo sem medo de não ter ereção. A relação sexual não é apenas um estímulo físico dos órgãos genitais.



A mente tem um papel muito importante. Quanto mais confortável estiver com a sua parceira, melhor será o seu desempenho sexual.



Isto, geralmente, leva tempo em qualquer relacionamento. Por isso, seja paciente e permita-se o período que você precisar para se entregar.



Não se apresse em sair querendo a penetração logo que a sua ereção der algum sinal. Dedique-se mais a beijar e explorar outros pontos do corpo sem se concentrar na ereção.



