Por que a transa acaba ficando morna   /

Falando de Sexo 01/03/2017





Sou casada há dez anos e sei lá... A nossa relação sexual está uma mesmice! Conversando com as minhas colegas de trabalho, elas disseram que isto é um problema de pessoas casadas. Falaram que, quando não se tem este compromisso, o tédio não acontece... Quais são os problemas sexuais que os casais costumam ter?



O que diferencia uma relação da outra é a forma como o amor é exercitado e as atitudes que usamos para demonstrar o sentimento. A intimidade sexual acontece porque há atração, a busca da realização e do encontro pelo prazer.



E nada mais saudável do que falar o que deseja, como quer, sobre sentimentos e dificuldades. Contudo, infelizmente, é mais comum do que pensamos os casais não conseguirem falar sobre sexo, por tabus, ou crenças equivocadas.



Fazem sexo, mas não falam sobre o assunto. Com o passar do tempo, o que era medo ou insegurança se transforma em fantasmas horrorosos que perturbam a relação, atrapalham a intimidade e distorcem os sentimentos, deixando a relação triste.



Tratamento



Os problemas podem ser vários: ejaculação precoce, dificuldade de ereção, frigidez, impotência... A partir daí, é comum surgirem insegurança, ciúme, irritação, angústia, afastamento e brigas.



Felizmente, existem soluções para resolver os problemas sexuais. Mas é preciso que os envolvidos estejam abertos para procurar outro caminho como a terapia sexual, que pode ser com os dois, ou só com quem está apresentando o sintoma.



Talvez, seja hora de parar de sofrer em solidão, de se punir e de se sentir infeliz. Não deixe um problema sexual crescer.



