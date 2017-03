Por que ele sempre a procura para transar, mas ela nunca toma a iniciativa  /

Falando de Sexo 12/03/2017 | 12h12 Atualizada em

Sou casado há 16 anos e amo demais a minha mulher. Temos dois filhos, mas sinto que faz anos que ela mudou comigo.



Acho que nunca me procurou para fazer amor e, se procurou, foram raríssimas vezes. Eu procuro-a sempre, e, quando a gente transa, ela mau toca no meu corpo — fica esperando que eu termine logo. Minha mulher diz que eu, praticamente, a obrigo a fazer sexo, pois, se a gente não faz, eu fico mal-humorado.



Não acho que fico assim. Às vezes, posso estar chateado, porque gosto de transar com o meu amor e gosto dela. Ela não, e não sei por quê.



Amigo, o sexo pode se tornar inviável para o casal, se não houver ternura, carinho e companheirismo por mágoa e devido ao distanciamento que vai imperando na relação. No entanto, isto ainda não garante uma vida sexual satisfatória.



Transar gostoso depende de outros aspectos que precisam existir em cada um e no par. Intimidade e gostar do próprio corpo são essenciais para ter vontade de se entregar.



Assim, quando procura a sua mulher, é preciso que ela ache bom, desejável e estimulante ter você olhando, tocando, experimentando o seu corpo. Mas, se foi educada pensando que gostar de sexo desvaloriza e ameaça sua segurança, ela não vai se liberar para isto e, muito menos, tomar a iniciativa.



Mais: se teve experiências negativas em relação ao sexo, como abuso, o toque sensual, ao invés de prazer, pode trazer-lhe raiva. Por outro lado, avalie se este distanciamento sempre existiu, ou se surgiu a partir de um determinado momento.



Situações que não são resolvidas pelo casal podem interferir durante uma vida inteira. E não permitem um sexo gostoso.



