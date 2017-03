Resumos da semana: 13 a 18 de março

Noveleiros 10/03/2017 | 10h00 Atualizada em

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo esta semana.



*** MALHAÇÃO — PRO DIA NASCER FELIZ ***

Foto: Tata Barreto / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 13 de março



Joana revela a Tânia o segredo que Agenor lhe contou sobre Ricardo. Nanda afirma a Renato que gosta dele. Rômulo e Sula cuidam dos filhos de Cleyton e Krica. Cléo mostra fotografias antigas para Gabriel, Giovane, Bárbara e Joana. Belinha revela a Arthur que sabia do namoro com Júlia e questiona se o menino ainda gosta da amiga. Vanderson sabota os treinos de Rômulo. Caio insinua a Joana que Ricardo e Carmem continuaram a ser amantes após seu nascimento



Terça-feira - 14 de março

Caio sugere a Joana que ela questione Ricardo sobre o relacionamento com Carmem. Ricardo insiste para que Tânia passe a noite em sua casa. Rômulo afirma a Jorjão que pode derrotar Vanderson, mesmo machucado. Nanda aceita fazer uma trilha com Renato. Ricardo acerta com Veiga o novo testamento, deixando parte do patrimônio a Joana. Dodô aconselha Arthur a se decidir entre Júlia e Belinha. Juliana agradece o apoio de Caio à sua autoescola. Ricardo e Tânia passam a noite juntos e Bárbara surpreende a namorada do pai.



Quarta-feira - 15 de março

Tânia conversa com Bárbara, Manuela e Juliana. Sula se irrita com Rômulo, que não compreende a reação da amiga. Vanderson arma para sabotar Rômulo. Bárbara repreende Juliana por estar aprendendo a andar de motocicleta. Jorjão desconfia do comportamento de Vanderson no ringue. Nanda torce por Rômulo e Renato se incomoda. Belinha percebe o desconforto de Arthur, que garante a Dodô que tomou a decisão. Sula, Krica e Cleyton assistem à luta de Rômulo. Rômulo bebe a água sabotada por Vanderson e começa a apanhar do oponente.



Quinta-feira - 16 de março

Todos estranham a ausência de reação de Rômulo. Bárbara critica Caio por ter pago a autoescola de Juliana à revelia de Ricardo. Arthur confessa a confusão de sentimentos para Belinha, que termina o namoro com o rapaz. Jorjão e Belloto invadem o octógono para acabar com a luta. Luiza interrompe a aproximação entre Lucas e Martinha. Arthur tenta beijar Júlia, que revela ter namorado. Nanda afirma a Rômulo que Vanderson armou para que ele perdesse a luta. Joana conta a Tânia sobre os supostos depósitos feitos por Ricardo para Carmem.



Sexta-feira - 17 de março

Nanda explica a Rômulo a sabotagem de Vanderson e afirma que ficará ao lado dele. Juliana é aprovada no exame da autoescola e comemora com Jabá. Rômulo revela a Belloto e Jéssica que perdeu a luta porque foi dopado por Vanderson. Nanda e Rômulo convencem Clara a depor contra Vanderson. Tânia confronta Ricardo sobre os supostos depósitos para Carmem, e o empresário nega veementemente. Ricardo vê Juliana passear com Caio de motocicleta. Renato flagra Nanda com Rômulo. Tânia decide se separar de Ricardo.





*** SOL NASCENTE ***

Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 13 de março



Marina incentiva Paty a conhecer Lenita. Carolina e Louzada se beijam. Mario e Alice partem para sua lua de mel. Paty conversa com Lenita e Vittorio. Lenita sugere que Loretta converse com Lúcia sobre trabalho. Silva anuncia a Sinhá que sua fortuna foi confiscada pela polícia. Alice questiona Tanaka sobre Mocinha. Daniel oferece um emprego a Milena. Tanaka ajuda Mieko e Damasceno a organizar seu casamento. Mocinha ameaça Sinhá para salvar Tanaka. Milena e Ralf brigam. Sinhá revela a Cesar que eles estão falidos.



Terça-feira - 14 de março



Milena decide voltar para sua casa. Hideo e Flavinha viajam para encontrar a mãe biológica da menina. Milena afirma que Ralf precisa mudar. Elisa e Padre Julião se declaram um para o outro. Bernardo consegue um curso internacional de arte para Yumi e Tiago. Mieko incentiva Tanaka a ir atrás de Mocinha. Sinhá explica seu plano contra Tanaka para Cristiano. Damasceno descobre que Sinhá é a chefe da quadrilha e avisa a Gaetano. Tanaka é sequestrado por Cristiano e seus capangas e Damasceno alerta Louzada. Sinhá se revela para Tanaka.



Quarta-feira - 15 de março



Sinhá afirma que deseja a fortuna de Tanaka. Alice implora que Mocinha volte para ajudar a resgatar seu pai. Ralf leva Milena à faculdade e decide observar Daniel sem que ninguém perceba. Paty diz a Lenita que virá com Marina ao Brasil. Mesquita invade a casa de Sinhá à procura de provas. Alice consegue fazer com que Cesar revele onde está Tanaka. Ana contrata Loretta como recepcionista da pousada. Dora e Paula contam para Julião que Elisa deixou a cidade. Ralf interrompe a aula de Daniel e Milena se surpreende. Louzada e Mesquita chegam a Sinhá e Cristiano, mas Tanaka é baleado.



Quinta-feira - 16 de março

Tanaka é socorrido e Sinhá consegue fugir. Louzada e Mesquita tentam interceptar o avião de Sinhá. Ralf briga com Daniel e Milena termina seu namoro. Alice avisa a Gaetano que Tanaka passará por uma cirurgia de risco. Ralf pede ajuda a Padre Julião para resgatar o amor de Milena. Mocinha revela tudo o que sabe sobre Sinhá. A cirurgia de Tanaka é bem-sucedida. Ralf afirma que não se desculpará com Daniel e Milena. Julião se declara para Elisa. Louzada alerta a polícia americana sobre Sinhá e Cristiano. Loretta conhece François. Nasce Giuliana, filha de Carolina.



Sexta-feira - 17 de março

Elisa e Julião decidem ficar juntos. Mocinha confessa seus erros e pede perdão a Alice. Mario se emociona com o nascimento de Giuliana. Ralf conhece Paty e Marina. Daniel pede uma chance a Milena. Lenita, Ralf, Mario, François e Loretta acordam uma parceria de trabalho. Tanaka e Mocinha conversam. Alice reabre a Arraial Pescados e recontrata Wagner. Tiago aceita viajar para o Japão com Yumi, mas ela diz que dois devem se casar antes. Louzada e Carolina se beijam. Cesar afirma para sua advogada que deseja mudar. Alice revela a Mario que está grávida.



Sábado - 18 de março



Há uma passagem de tempo. Mario e Louzada cuidam de Giuliana. O fisioterapeuta diz a Tanaka que ele está quase recuperado. Chega o dia do casamento de Mieko e Damasceno e Yumi e Tiago. Dora faz sucesso no primeiro desfile de sua grife. Paty e Marina chegam a Arraial do Sol Nascente. Alice anuncia que está grávida de um menino. Daniel surpreende Milena com um beijo e Ralf vê. Ralf anuncia a Lenita que deixará o Brasil. Lenita e Vittorio se casam. Ralf se despede e sofre por Milena, que chora com a partida do ex-namorado. Cesar faz progressos na prisão. Nasce Lorenzo, filho de Alice e Mario. Sinhá e Cristiano aplicam novo golpe em uma família nos EUA.







*** ROCK STORY ***

Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 13 de março



Gui não aceita as desculpas de Diana por ter denunciado Júlia. Marisa expulsa Romildo de sua casa. Gilda manda Elias pegar produtos da churrascaria para servir às clientes no salão. Lorena admira Gui dormir. Diana demite Vanessa ao saber que foi a secretária quem contou a Júlia sobre a autoria da denúncia. Zac depõe na delegacia sobre o assalto em sua casa e identifica Romildo como um dos bandidos. Júlia recebe a visita de Gui e Zac. Nanda implora para que Gordo não a mande embora. Amanda quase flagra Nelson mexendo eu sua bolsa para pegar o número do celular de Glenda. Gui vai embora nervoso do show de lançamento do CD da 4.4 e acaba sofrendo um acidente de carro.



Terça-feira - 14 de março



Gui avisa a Nelson que bateu com o carro. Nanda conta a Syl que teve uma ideia para afastar Eva da vida de Gordo. A carcereira avisa a Júlia que Gui sofreu um acidente. Luana flagra Elias deixando a churrascaria com uma mochila. Júlia diz a Lorena que tem prejudicado a vida de Gui desde que o conheceu. Diana pede que Vanessa volte a trabalhar para ela. Nanda resolve ser paciente de Eva, como parte de seu plano para afastar a terapeuta de Gordo. Nanda inventa para Eva que é assediada por seu chefe. Alex pede ajuda a William e Romildo para voltar ao Rio, a fim de encontrar Lorena. Manu surpreende Eva ao dizer que passará um tempo no apartamento a que ela tem direito, como filha de Joel. Júlia pede a Gui para esquecê-la.



Quarta-feira - 15 de março



Júlia pede para Gui não ir mais visitá-la. Eva se irrita quando Manu decide reclamar sua parte na herança. Cely diz a Júlia que ela não deveria ter afastado Gui. Tom conta a Diana que Júlia terminou o relacionamento com Gui. Yasmin diz a Néia que Manu faz sucesso na Europa como DJ. Tom tenta beijar Amanda, que é obrigada por Edith a contar que pode ser filha de Nelson. Eva confessa a Gordo que está ficando complicado tratar de Gui, depois de conviver com Diana. Vanessa questiona Amanda por ter escondido que pode ser filha de Nelson. Nelson diz a Amanda que precisa fazer um teste de DNA. Léo se interessa por Manu. Zac faz uma surpresa para Yasmin. Gui excede na bebida e Diana aparece no bar em que ele está para levá-lo para casa.



Quinta-feira - 16 de março



Gui percebe que um dos clientes do bar o fotografa com Diana. Yasmin e Zac passam a noite juntos. Diana leva Gui para sua casa. Gordo repreende Gui por ter faltado à reunião e se embriagado em um bar. Elias fica tenso quando Luana constata que faltam bebidas no estoque do bar. Léo conta a Yasmin e a Néia que Manu criticou sua música. Miguel avisa a Lázaro que o Tênis Flash não quer renovar o contrato com Léo e sim fazer a campanha publicitária com a banda 4.4. Júlia deixa Gui desesperado ao recusar a visita do músico. Glenda se irrita com Amanda ao descobrir que a moça declarou que poderia ser filha de Nelson. Lázaro pensa em prejudicar a banda 4.4. Vanessa mostra a Diana sua foto com Gui no bar, publicada na internet. Lázaro procura Júlia para lhe fazer uma proposta.



Sexta-feira - 17 de março



Júlia não aceita a proposta de Lázaro. Gordo percebe que Diana está tentando se aproximar de Gui. Eva avisa a Gui que não poderá mais atendê-lo. Néia exige que Lázaro resgate o contrato que Léo perdeu para a 4.4. Manu sente pena de Léo. Nanda diz a Syl que acabará com o namoro de Gordo e Eva. A agente mostra a foto de Gui com Diana para Júlia. Júlia conta a Gui sobre a proposta de Lázaro e não cede a seu pedido para continuarem juntos. Lorena concorda em dar dinheiro para William e Romildo fugirem. Riba repreende Alex por destratar os clientes. Alex decide voltar para casa. Lorena tenta convencer Júlia de que Gui a ama. Carlos pede dinheiro a Lázaro e o ameaça. Lorena enfrenta Diana.



Sábado - 18 de março



Alex rouba o dinheiro do quiosque em que trabalhava em Maceió. Manu dá uma entrevista para dizer que Léo a beijou a força. Lázaro e Ramon assistem ao bate-boca de Léo e Manu na TV. Luana avisa a Luizão que Elias está roubando comida. Haroldo pensa em demitir Elias. Lorena conta para Gui que Júlia viu sua foto com Diana. Léo se depara com um grupo de fãs que protesta contra ele. Lázaro repreende Léo, e avisa ao rapaz que a situação não é boa. Lorena entrega dinheiro a William e Romildo para os bandidos saírem da cidade. Haroldo se surpreende quando Gilda revela que foi ela quem mandou Elias pegar mantimentos da churrascaria para servir no salão. Alex surpreende Lorena.



*** A LEI DO AMOR ***

Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 13 de março



Augusto fica revoltado com a confirmação da morte de Beth. Tião decide ir para o hospital e Magnólia o acompanha. Aline confessa a Elio que as provas contra Magnólia estão no celular de Tião. Tião se emociona ao ver Letícia. Magnólia descobre que encontraram o corpo de Beth. Gigi comenta com Marina que Antônio foi apaixonado por Letícia. Antônio cuida de Letícia no hospital. Elio tem uma ideia para pegar o celular de Tião. Yara tenta consolar Ciro. Marina vai atrás de Tiago na tecelagem. Pedro insiste em levar Helô para casa. Leonardo faz uma ligação misteriosa após falar com Salete. Mileide desconfia de que alguém do partido de Venturini esteja contra a prefeita. Luciane provoca Laura. Helô pensa em revelar a Pedro sobre sua gravidez. Misael e Yara tentam convencer Aline a se afastar de Magnólia e Tião. Letícia exige que Tião explique porque despreza seus filhos biológicos. Elio consegue pegar o celular de Tião. Pedro descobre que Helô está grávida.



Terça-feira - 14 de março



Pedro tenta falar com Ana Luiza. Elio pede para um amigo invadir o celular de Tião. Flávia comemora a ligação de Vanessa. Pedro e Helô conversam. Vitória pede para Augusto acompanhá-la à clínica em Atibaia. Tião sente a falta de seu celular e Magnólia descobre que o aparelho está com Elio. Helô conta sobre sua gravidez e fica feliz com o apoio de Letícia e Edu. Zuza avisa a Pedro que Bruno virá ao Brasil. Salete descobre que Gustavo se afastou por causa de Luciane e fica furiosa. Magnólia dá um sonífero para Tião e sai de casa levando a arma do marido. Elio fica ansioso para ver o vídeo contido no celular de Tião. Ana Luiza conta para Tiago que falou com Marina. Laura fica tensa ao saber da gravidez de Helô. Magnólia atira contra Elio, mas não percebe que a câmera do notebook está ligada.



Quarta-feira - 15 de março



Magnólia destrói o celular de Tião. Vitória pensa em como descobrir o que aconteceu na festa de Venturini. Ana Luiza estranha por não conseguir falar com Elio. Luciane se surpreende quando Hércules a defende para Salete. Venturini fica tenso com a presença de Mileide. Misael teme não conseguir ficar com Flávia. Pedro e Ana Luiza encontram o corpo de Elio. Helô fica chocada com a morte de Elio. Pedro conta para o delegado que Elio estava com o celular de Tião. Tiago não acredita na culpa de Magnólia. Salete tenta consolar Flávia. Celso descobre quem é o dono da arma encontrada perto de Elio. Pedro chora abraçado a Helô e Laura se incomoda. Tião é levado à delegacia.



Quinta-feira - 16 de março



Tião percebe a satisfação de Magnólia ao vê-lo. Helô e Luciane consolam Ana Luiza. Pedro lembra de quando conheceu Elio. Tião insinua que Magnólia seja a culpada pela morte de Elio. Augusto tenta convencer Vitória a desistir de saber quem é o pai de Caio. Magnólia pede para Gigi mentir para a Polícia. Ruty Raquel pensa em reconquistar Antônio. Bruno chega ao Brasil e procura Jéssica. Olavo orienta Gigi a não mentir para ajudar Magnólia. Ciro aparece na delegacia durante o depoimento de Magnólia. Aline entra em pânico ao saber da morte de Elio e implora a ajuda de Yara. Bruno se declara para Jéssica. Miro se preocupa com Tião. Tiago estranha ao saber que Marina está chorando. Vanessa decide contar a Pedro o que sabe sobre seu patrão. Tião afirma a Miro que se vingará de Magnólia. Magnólia comemora a permanência de Tião na cadeia.



Sexta-feira - 17 de março



Tião descobre que terá que passar a noite na cadeia. Tiago não acredita na história que Marina conta para justificar seu sofrimento. Yara e Ciro ajudam Aline. Vanessa fala de Valdir para Pedro e Olavo. Antônio sofre por causa de Letícia. Mileide avisa a Salete para tomar cuidado. Misael não aceita que Aline volte para casa. Marina procura Ana Luiza e Tiago não gosta. Luciane convence Ana Luiza a abrir o notebook de Elio. Vitória pede a Gigi a lista de convidados da festa na casa de Venturini. Tião faz ameaças a Magnólia. Tiago visita Letícia e Antônio o expulsa do hospital. Luciane fica irritada por Helô não dar atenção a seus conselhos. Venturini afirma a Mileide que está regenerado. Gigi fala a verdade em seu depoimento. Luciane encontra uma carta de Carmem. Ana Luiza e Pedro assistem ao vídeo da morte de Elio.



Sábado - 18 de março



Pedro tenta acalmar Ana Luiza. Luciane descobre que Hércules sabia sobre a morte de Carmem e conta para Ana Luiza, que decide se vingar de Magnólia. Helô é rude com Yara por tentar convencê-la a reatar com Pedro. Gigi e Olavo se beijam. Pedro impede Ana Luiza de agredir Magnólia. Vitória observa a lista dos convidados da festa de Venturini. Leonardo beija Salete na frente de Keila. Mileide se preocupa com sua ausência de previsões. Tiago fica indignado depois de ler a carta de Carmem e procura Hércules. Ana Luiza e Pedro entregam o notebook de Elio para o delegado. Robinson avisa a Ruty Raquel que Jéssica se encontrará com Bruno. Tião é solto. Marina pede informações sobre as investigações da morte de Elio para Gigi. Yara manda Ciro vigiar Aline. Ana Luiza conta para Tiago e Luciane sobre o vídeo feito por Elio e Hércules avisa a Magnólia. Magnólia é presa.







Leia outras notícias do Noveleiros