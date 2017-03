Roberta é a eliminada do BBB 17

TV 14/03/2017 | 23h30 Atualizada em

Roberta Freitas foi a eliminada desta terça-feira no Big Brother Brasil 17. A estudante de São Paulo, de 21 anos, levou 79,43% dos votos. Ela disputou o paredão triplo com Emilly e Ieda, que receberam 14,45% e 6,12% dos votos, respectivamente.



Esta foi a estreia da sister no paredão. Ela foi votada pelo líder, Marcos, que justificou sua escolha pelas brigas de Roberta com Emilly.



A participação de Roberta no reality ficou marcada por uma mentira. Logo no início do programa, Mayara, então amiga de Roberta, foi para o paredão com sete votos dos companheiros confinados, e quis saber de quem tinham vindo.



Ao ser questionada, Roberta afirmou que não havia votado na sister, fazendo a "culpa" recair sobre Elis, também já eliminada. Mesmo após sofrer pressão de vários brothers, Roberta levou a mentira adiante.



Chute provoca polêmica



Na madrugada de ontem, uma brincadeira causou confusão. Deitada em uma cadeira, Emilly levantou a perna em direção a Marcos. O médico disse que o golpe o atingiu na barriga e chegou a se encolher no chão. Em seguida, mudou de assunto. Nas redes sociais, diversos fãs pediram a eliminação de Emilly em função da suposta agressão. Ao Uol, a assessoria de imprensa da TV Globo informou que a direção do programa entendeu a situação como uma brincadeira e que ela não seria eliminada em função disso.



