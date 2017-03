Sam Alves, do "The Voice Brasil", assume homossexualidade

Revelação 08/03/2017 | 12h39 Atualizada em

O cantor cearense Sam Alves, vencedor do "The Voice Brasil" em 2013, revelou aos seguidores que é gay. Após ser questionado por uma pessoa no Twitter se é heterossexual, o cantor abriu o jogo:



— Não, e hoje posso responder isso.



A revelação dividiu os fãs do rapaz. Muitos apoiaram Sam, mas houve alguns comentários negativos, de pessoas que alegaram se sentirem "traídas".



E teve também a galera do time "eu já sabia":

"Sam Alves Assume homossexualidade"

Assumiu pra ele mesmo né, pq isso todo mundo ja sabia pic.twitter.com/7hd8rtIDEQ — Fernanda (@FernandaDuartez) March 7, 2017

eu jurava q o Sam Alves era assumido desde sempre — tx (@comunistcabello) March 8, 2017

"Sam Alves revelou que é gay"



a internet tá igual essa mãe: pic.twitter.com/gjOCSwan7N — Jhonatan Medeiros (@caipiglitter) March 7, 2017