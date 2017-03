Sem Zezé, Luciano é o favorito para substituir Victor & Leo no The Voice Kids

Dança das cadeiras 14/03/2017 | 10h23 Atualizada em

A polêmica envolvendo Victor, da dupla com Leo, forçou a Globo a procurar substitutos para os irmãos no The Voice Kids. Desde o último domingo, Leo apareceu sozinho no programa, que começou a fase ao vivo. E para a próxima temporada, outros nomes são cotados para assumir a cadeira dos irmãos.



O mais cotado até agora e o preferido de Boninho é Luciano, que apareceria sozinho, sem o irmão Zezé. Mas segundo o Uol, o empresário do cantor teme que isso reforce os boatos de separação da dupla.



Outro nome forte é o de Luan Santana, mas a apertada agenda de shows do rapaz pode impedi-lo de aceitar o convite.

