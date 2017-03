Sessão da Tarde exibe "A Lagoa Azul" nesta quinta-feira

Filme na TV 09/03/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quinta-feira, é A Lagoa Azul, uma drama de 1980. A atração vai ao ar a partir das 15h11min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, Emmeline e Richard, duas crianças, juntamente com Paddy Button, um velho marinheiro, são os únicos sobreviventes de um naufrágio. Após ficarem à deriva por várias horas eles vão parar em uma ilha tropical que é um verdadeiro paraíso.

O lugar não oferece perigo, pois não há animais selvagens, mas após algum tempo Paddy morre. Com o passar dos anos, Emmeline e Richard se tornam adolescentes e vivem em uma cabana que eles mesmos construíram. Neste período, novas emoções influenciam o relacionamento deles e os dois descobrem o amor.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: The Blue Lagoon

Elenco: Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo McKern, William Daniels, Elva|| Elenco de dublagem: Emmeline : Vera Miranda /Richard: Garcia Junior / Paddy: Orlando Drummond / Arthur: Marcos Miranda /Capitão: José Santana

Direção: Randall Kleiser

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Drama