Sessão da Tarde exibe "Encantada" nesta quinta-feira

Filme na TV 02/03/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quinta-feira, é Encantada, uma comédia de 2007. A atração vai ao ar a partir das 15h16min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, Giselle é uma bela princesa que foi recentemente banida por uma rainha malvada de seu mundo mágico e musical. Com isso, agora está na Manhattan dos dias atuais,um local completamente diferente de onde vivia.

Logo ela recebe a ajuda de Robert, um advogado divorciado por quem se apaixona. Só que Giselle já esta prometida em casamento para o Príncipe Edward, que decide também deixar o mundo mágico em busca da sua amada.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Enchanted

Elenco: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Susan Sarandon, Julie Andrews|| Elenco de dublagem: Giselle: Andrea Murucci/ Robert: Alexandre Moreno/ Príncipe Edward: Cláudio Galvan/ Nathaniel: Mauro Ramos/ Morgan: Bruna Laynes/ Rainha Narissa: Geisa Vidal/ Nancy: Marisa Leal/ Pip: Paulo Vignolo/ Narradora: Nair Amorim/ Pássaro Azul: Mabel Cezar/ Troll: Guilherme Briggs/ Outras Vozes: Ana Lúcia Menezes/ Carla Pompilio/ Christiane Monteiro/ Guilherme Briggs/ Hannah Buttel/ Jéssica Marina/ Jéssica Vieira/ Jorge Vasconcellos/ Juliana "Jullie" Vasconcelos/ Júlio Chaves/ Julio Monjardim/ Juraciára Diácovo/ Leonardo Serrano/ Leonel Abrantes/ Luiz Feier Motta/ Mariangela Cantú/ Matheus Périssé/ Orlando Drummond/ Pamella Rodrigues/ Philippe Maia/ Reginaldo Primo/ Ronalth Abreu/ Selma Lopes/ Sergio Stern/ Telma Da Costa/ Teresa Cristina/ Waldir Fiori/ Yan Gesteira/ Canções: "Beijo De Amor": Sylvia Salustti E Cláudio Galvan/ "Feliz Canção": Sylvia Salustti/ "É Assim Que Vai Saber": Sylvia Salustti E Abdullah/ ¿Tão Perto": Juliano Cortuah/ "Para Todo O Sempre": Mariana Feo

Direção: Kevin Lima

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia