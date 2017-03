Sessão da Tarde exibe "Encontro de Amor" nesta terça-feira

Filme na TV 07/03/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta terça-feira, é Encontro de Amor, uma comédia de 2002. A atração vai ao ar a partir das 15h16min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, em Nova York, Marisa Ventura trabalha como camareira em um luxuoso hotel de Manhattan. Certo dia ela conhece Christopher Marshall, um belo herdeiro de uma dinastia política, que está hospedado no hotel.

Devido a um erro de identificação Christopher imagina que Marisa seja uma hóspede e logo inicia com ela um romance. Porém, quando a identidade de Marisa é revelada eles percebem que fazem parte de mundos muito diferentes.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Maid in Manhattan

Elenco: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Tyler Garcia Posey, Frances Conroy|| Elenco de dublagem: Marisa Ventura: Miriam Ficher/ Chris Marshall: Márcio Simões/ Caroline Lane: Carmen Sheila/ John Bextram: Alexandre Moreno/ Jerry Siegel: Luiz Feier Motta/ Lionel Bloch: Mauro Ramos/ Lily Kim: Iara Riça/ Victor Delgado: Hamilton Ricardo/ Rachel Hoffberg: Jane Kelly/ Paula Burns: Cláudia Martins/ Stephanie Kehoe: Rita Lopes/ Locutor: Ricardo Vooght/ Placas: Ricardo Juarez/ Outras Vozes: Francisco José, Guilene Conte, Hélio Ribeiro, Jorge Vasconcellos, Marly Ribeiro, Ronaldo Júlio, Walmir Barbosa

Direção: Wayne Wang

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia