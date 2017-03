Sessão da Tarde exibe "Jogada Certa" nesta segunda-feira

Filme na TV 06/03/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta segunda-feira, é Jogada Certa, uma comédia de 2010. A atração vai ao ar a partir das 15h16min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, em Nova York, Leslie Wright, uma fisioterapeuta de bom coração que vive em busca de um amor verdadeiro se apaixona por Scott McKnight, um astro do basquete.

Só que ele já foi fisgado por sua melhor amiga, uma moça linda, mas interesseira. No entanto, tudo pode mudar quando Scott, depois de sofrer um acidente nas quadras, passa a ser tratado pela própria Leslie.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Just Wright

Elenco: Queen Latifah, Common, Pam Grier, Paula Patton, Michael Landes, Laz Alonso|| Elenco de dublagem: Leslie: Alessandra Araujo /Morgan Alexander:Marcia Regina /Ella: Arlete Montenegro /Scott: Affonso Amajones /Lloyd Wright: Gilmar Lourenço /Janice :Cecília Lemes /Dwyane Wade: Rodrigo Araújo /Paul: Sergio Corcetti /Raj: Silas Borges.

Direção: Sanaa Hamri

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia