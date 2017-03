Sessão da Tarde exibe "Voando Alto" nesta terça-feira /

Filme na TV 14/03/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta terça-feira, é Voando Alto, uma comédia de 2003. A atração vai ao ar a partir das 15h06min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, Donna Jensen é uma garota pobre que desde criança tem um grande sonho: se tornar aeromoça e ter uma vida sofisticada, viajando pelos cinco continentes.

Porém, ao entrar na escola para comissárias de bordo, ela percebe que a realidade será bem diferente do que imaginava.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: A View from the Top

Elenco: Gwyneth Paltrow, Christina Applegate, Mark Ruffalo, Candice Bergen, Kelly Preston, Mike Myers|| Elenco de dublagem: Donna Jensen: Márcia Regina/ Christine Montgomery: Fátima Noya/ Ted Stewart: Hermes Baroli/ Sally Weston: Rosa Maria Baroli/ Sherry: Eleonora Prado/ John Whitney: Tatá Guarnieri/ Co-Piloto: Alexandre Marconato/ Passageiro Que Pede Vodka: Válter Santos/ Outras Vozes: Adriana Pissardini, Hélio Vaccari, Lúcia Helena

Direção: Bruno Barreto

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia