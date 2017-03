The Voice Kids: fase de batalhas termina e três gaúchos seguem na competição 

Último dia de batalhas 05/03/2017 | 15h06 Atualizada em

Chegou ao fim, neste domingo, a rodada de batalhas do The Voice Kids. Agora, 24 crianças continuam na competição. Dos nove gauchinhos que começaram no programa, três seguem adiante: Luis Arthur Seidel, 12 anos, de Guaíba, Maria Alice, 11 anos, de Santana do Livramento, e Thomas Machado, 9 anos, de Estância Velha.



Amanda Lampert, 15 anos, de Porto Alegre, Lucas Hernandes, 9 anos, de Santo Cristo e Steici Lauser, 15 anos, de Sapiranga, foram eliminados neste domingo. Amanda se apresentou com "Esse Tal de Rock Enrow", de Rita Lee, mas perdeu a batalha para a carioca Valentina Francisco.



"Triste Berrante", de Sérgio Reis, foi a canção que Lucas interpretou, mas ele acabou perdendo para o xará mineiro Lucas Viola. A batalha de Steici apostou em "Can't stop the feeling", de Justin Timberlake, e Denise Salvi foi a escolhida do técnico Carlinhos Brown.



No time dos classificados, Luis Arthur garantiu a vaga na próxima fase ainda na primeira semana de batalhas, com a música "Mesmo Sem Estar", de Luan Santana e Sandy. Na segunda semana, Maria Alice cantou "Zero a Dez/Three Little Birds", sucesso de Ivete Sangalo e Luan Santana e conquistou espaço na fase individual, que começa na próxima semana. No mesmo programa, Thomas Machado foi escolhido por Ivete Sangalo depois de interpretar "A Banda", de Chico Buarque.



O sertanejo Victor, afastado do programa depois de ter sido acusado de violência doméstica, pode ser visto de relance em algumas cenas, mas a emissora continua evitando mostrá-lo — as cenas de ensaio da dupla com as crianças foram completamente cortadas, enquanto os outros técnicos tiveram sua vez.



A partir da próxima semana, 24 crianças seguem na competição e começam os shows ao vivo. Seguem para a fase individual Ana Clara, Brunno Pastori, Denise Salvi, Duda Bonini, Franciele Fernanda, Giulia Soncini, Gui Marques, Isadora Ferreira, Joyce Mendes, Juan Carlos Poca, Júlia Paz, Júlia Tavares, Kaio Fernandes, Laura Castro, Letícia Corrêa, Lucas Vasconcelos, Lucas Viola, Luis Arthur Seidel, Luiza Gattai, Maria Alice, Maria Tereza Prezoto, Mariana de Medeiros, Thomas Machado e Valentina Francisco.



O campeão do The Voice Kids sairá com o prêmio de R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music.