Titãs na praia, poesia em Esteio e blocos na Capital: quatro opções de graça no fíndi

EM TORRES



Titãs faz show ao ar livre na praia



Grupo apresenta hits no Litoral Foto: Silmara Cuffa / Divulgação

Uma das grandes bandas da história do rock nacional é a atração do Litoral, no fim de semana, em um showzaço, na faixa! Em Torres, os Titãs apresentam sua mais recente turnê, Nheengatu, nome do último disco da banda. No palco, os músicos apresentam sua nova formação - sem Paulo Miklos, que deixou o grupo em 2016 - e com Beto Lee, que entrou em seu lugar, com sucessos como Flores, Homem Primata e Sonífera Ilha, além de faixas inéditas do novo álbum, que é repleto de letras sociais e fortes, como Fardado e República dos Bananas.



Onde: Praça da Sociedade Amigos da Praia de Torres, Avenida Beira-Mar, Praia dos Molhes, em Torres

Quando: neste sábado, às 21h.

Quanto: De graça.



Em Esteio



Noite de poesia e música gaúcha



Elton Saldanha faz show de encerramento do festival Foto: Zaccaro / Divulgação

Um dos eventos mais bacanas de poesia gaúcha movimenta Esteio, no sábado. Por lá, rola o 3º Esteio da Poesia Gaúcha, que trará a apresentação de 10 poemas concorrentes, de nomes conhecidos do gênero, como Pedro Júnior da Fontoura, Romeu Weber e Jair Silveira. Para encerrar a função com chave de ouro, tem show de Elton Saldanha, que traz sucessos como Castelhana e Eu Sou do Sul.



Onde: Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya Rua Padre Felipe, 900, em Esteio Quando: neste sábado, às 20h

Quanto: De graça



Na Cidade Baixa



Muito axé com os blocos Filhos do Cumpadi Washington e do Isopor



Muito axé e homenagens ao Cumpadi Foto: Reprodução / Reprodução

Já na Cidade Baixa, quem anima o carnaval dos foliões são os blocos Filhos do Cumpadi Washington e do Isopor, na programação de folia de rua da Capital. O Filho de Cumpadi, um dos mais engraçados da Capital, homenageia o músico, um dos ícones da música baiana, com sucessos do grupo É O Tchan! Enquanto isso, o Bloco do Isopor apresenta hits de Carnaval.



Onde e Quando: Neste sábado, a concentração dos blocos acontece na Rua João Alfredo, esquina com República, às 15h. Neste domingo, na João Alfredo, esquina Aureliano de Figueiredo Pinto, a partir das 14h30min.

Quanto: De graça



CARNAVAL DE RUA



Domingo de alegria na Vila Nova



Bloco das Donzelas estará na Zona Sul Foto: Reprodução / Facebook

Em mais um fim de semana de folia do Carnaval dos Blocos Descentralizados de Porto Alegre, o Bairro Vila Nova será palco de um domingo de muita diversão. Por lá, passam os blocos Foliões da Vila, Das Donzelas, Gonhas da Folia e B Loukos.



Onde: Centro de Eventos da Vila Nova, João Salomoni, 2.637

Quando: neste domingo, a partir das 14h

Quanto: de graça.



Ecarta Musical



Sábado de música latino-americana



No sábado, o projeto Ecarta Musical apresenta o espetáculo Canción Sudamerica, da dupla de artistas Lucia Merico e Eduardo Mauris. No repertório, canções autorais dos dois artistas e músicas populares com raiz folclórica da América do Sul.



Onde: Fundação Ecarta João Pessoa, 943

Quando: neste sábado, às 18h

Quanto: de graça



NA SALDANHA



Neste domingo, tem Vivi entre nós



Foto: Raphael Dias / Gshow

No domingo, Viviane Araújo é a grande estrela da festa na quadra da Saldanha. A atriz, que não pode comparecer a um dos ensaios da banda, em fevereiro, é aguardada na quadra com expectativa, e faz uma participação especial no show da banda, que mistura hits do samba e da música nacional.



Onde: Quadra da Saldanha, Padre Cacique, 1.355

Quando: domingo, a partir das 11h30min (Viviane deve participar do show por volta das 20h)

Quanto: Ingressos a R$ 20





NA QUADRA DA IMPERADORES



Tropa Folia movimenta o povo do samba

Samba da melhor qualidade com a Seleção da Tropa Foto: Reprodução / Facebook

No evento Tropa Folia, o carnaval ainda não acabou, e é tema da festa. Em uma grande roda de samba promovida pela Seleção da Tropa, um coletivo formado por músicos de vários grupos de samba e de pagode da Capital, o público pode conferir sucessos de Carnaval de várias épocas, além de sambas clássicos.



Onde: Quadra da Imperadores do Samba, Padre Cacique, 1.567,

Quando: neste sábado, às 23h

Quanto: ingressos a R$ 10



