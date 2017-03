Veja 6 dicas para não sentir dor no sexo anal

Falando de Sexo 08/03/2017 | 20h00 Atualizada em

Leio a coluna de vocês desde que comecei a me interessar por fazer sexo. Sou virgem, e o meu namorado quer fazer anal para eu não perder a virgindade. Eu quero, mas sem sentir dor. Como posso fazer?



Meu marido insiste no sexo anal. Mas eu tenho medo de sentir dor e de fazer mal para a saúde.



Pode não sentir dor no sexo anal?





Esse tipo de relação sexual tem fama de ser dolorosa para alguns e prazerosa para outros. A sensação que a pessoa tem ao ser penetrada no ânus depende da preparação.



Diferente do vaginal ou oral, o anal pode não ser uma boa ideia quando é feito no calor do momento, sem usar itens necessários para a segurança do casal. O prazer anal é real, mas, se for feito apenas para satisfazer seu par, é melhor não ir adiante.





Seis dicas

Siga as nossas orientações e curta muito!



1) Tenha à mão um bom lubrificante, já que o ânus não se autolubrifica como a vagina e a boca. É melhor colocar lubrificante nos dedos em vez de tentar inseri-lo no ânus. Este é o segredo do sexo anal sem dor.



2) A pessoa penetrada deve ditar o ritmo do ato.



3) Preliminares deverão durar até que os dois estejam prontos para a penetração anal. É preciso estar com o corpo relaxado.



4) Coloque um dedo, depois, dois...



5) Use camisinha para evitar doenças. O tecido do ânus pode ser rompido, o que aumenta o risco de infecção. Nada vai do ânus para a vagina!



6) Ao mesmo tempo em que o pênis for penetrado, estimule o clitóris. Assim, irá relaxar e não contrairá os músculos do ânus.



Orgasmos anais tendem a ser mais intensos. Feito da forma correta, não tem por que evitar a prática.



Dúvidas e sugestões, escreva para o e-mail falandodesexo@diariogaucho.com.br