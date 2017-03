VÍDEO: frase de Marcos levanta dúvida sobre suposto abuso 

Durante mais uma discussão com Emilly, nesta quarta-feira, no BBB 17, o gaúcho Marcos soltou uma frase que está deixando dúvidas entre os espectadores. Emilly estava se queixando sobre ter sido taxada de materialista pelo brother, quando ele disse:



Emilly e Marcos tem DR na Academia

Emilly

— Você acha que perder a casa inteira numa enchente é uma coisa bem pesada, né?



Então, ele se aproximou do ouvido da gaúcha e sussurrou algumas palavras.

O único trecho claro da frase é "abusado sexualmente na infância". Parte do público acredita que Marcos revelou ter sofrido o abuso, mas ele também pode ter falado sobre outra pessoa.



Depois da revelação, Emilly ficou em silêncio e chegou a fazer cara de choro. Procurados pelo Diário Gaúcho, os pais de Marcos não atenderam às ligações. Já a irmã dele não quis falar sobre o assunto.



