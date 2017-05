Aos 87 anos, Lima Duarte e Fernanda Montenegro farão par romântico em novela

Noveleiros 11/05/2017 | 11h02 Atualizada em

Duas lendas vivas da dramaturgia brasileira estarão juntas no horário nobre. A próxima novela das 21h, O Outro Lado do Paraíso, terá nada menos do que Lima Duarte e Fernanda Montenegro como par romântico. Foi o ator quem confirmou a informação a Amaury Jr, em programa que irá ao ar hoje à noite.

Essa dupla de peso promete abrilhantar a trama de Walcyr Carrasco, prevista para estrear em outubro. Ambos têm 87 anos e estão na telinha da tevê desde os primórdios. Ou seja, vai ser um encontro de respeito!

Na verdade, é um reencontro. Pra quem não lembra, Lima e Fernanda estiveram juntos na novela Belíssima, em 2005. Na trama de Sílvio de Abreu, Lima Duarte era o turco Murat, o amor do passado da vilã Bia Falcão, vivida por Fernandona.

O Outro Lado do Paraíso terá cenas gravadas na região do Jalapão, no Tocantins.