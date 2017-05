Após recusar prato feito por Ana Maria Braga, Taís Araújo se desculpa com brigadeiros e doce...de abóbora!

No Mais Você 16/05/2017 | 09h36 Atualizada em

Está rendendo a "polêmica" entre Taís Araújo e Ana Maria Braga. No Mais Você de ontem, a atriz se recusou a comer um nhoque de abóbora feito pela apresentadora:

— Eu não vou comer só porque estou aqui! Eu como de tudo, a única coisa que não como na vida é abóbora!

Foto: TV Globo / Reprodução

Nas redes sociais, muita gente se identificou com Taís, afinal, ninguém é obrigado a comer o que não gosta. Por outro lado, teve quem achasse falta de educação ela não ter ao menos provado o prato.

Diante de tanta polêmica, Taís Araújo enviou um mimo para Ana Maria Braga e a produção do programa:

"Ana, passei na padaria e pedi todos os brigadeiros e doces de abóbora para você e sua equipe incrível. Pode me chamar pros brigadeiros, já o doce de abóbora... Deixa pra quem gosta, né? Beijos, Taís", escreveu ela no bilhetinho.

Foto: TV Globo / Reprodução

Ana agradeceu, mas deu uma leve alfinetada ao vivo:

— Ela trouxe uma profusão de doces de abóbora e os brigadeiros. Mas eu diria que a gente tem brigadeiros melhores! Não comi ainda, mas você está convidada a comer os brigadeiros. E para com esse bullying com minha abóbora! Ela nem dormiu essa noite com a movimentação pela internet! Não precisa comer abóbora! Tá tudo bem, obrigada! Tô ganhando até presente! Nós vamos comer tudo! Fica sabendo disso! Obrigada, Taisinha!