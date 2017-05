Como ajudar a mulher a recuperar o desejo sexual

Falando de Sexo 14/05/2017 | 20h00 Atualizada em

Bom dia! O meu problema é o mesmo de muitos homens: esposa que não tem apetite sexual! No início, era uma maravilha. Agora, sexo é só de vez em quando.



Fico pensando que ela não gosta do meu corpo, mas amigos me disseram que isso também acontece com eles. Aí, penso que a saída é eu diminuir meu apetite sexual. Não quero trair minha esposa. O que vocês me dizem?



Amigo, nos parece que diminuir seu desejo sexual não é a solução ideal! E você tem razão de não querer trair a ua esposa. Não é assim que resolverá a situação.



Vocês precisam conversar mais para entender o que está acontecendo e tentar soluções. O sexo reflete, na intimidade, o que somos no cotidiano. E, com certeza, existem diversos fatores que podem estar influenciando nesta baixa de apetite sexual da tua mulher.



Quando a gente fala em desejo sexual, estamos falando de fatores biológicos, psicológicos e sociais que interferem.



Também devemos lembrar que o organismo feminino sofre uma importante influência hormonal. As oscilações dos hormônios podem interferir no desejo sexual. É importante verificar se há algum desequilíbrio. Outro fator que pode diminuir o desejo é a depressão. Sentimentos de tristeza intensa acabam com o apetite sexual.



O que fazer

Você deve prestar atenção e ver o que está fazendo para reacender o erotismo com sua esposa. Uma ideia é dizer coisas amorosas e sexy para ela. É das pequenas coisas que podem surgir os grandes momentos românticos. Inove. A maioria das mulheres adora novidades românticas.



Ajude-a nas tarefas de casa. Mostre a ela que estás empenhado em nutrir as fantasias de vocês e, assim, melhorar a relação.



