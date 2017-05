Concerto para as mães, eventos alternativos e Palco Giratório: cinco opções de graça no seu fíndi

Entretenimento na faixa 12/05/2017 | 11h52 Atualizada em





Na Redenção



Concerto com convidados homenageia as mães



Foto: William Nihues / Divulgação

Ana Lonardi é uma das atrações Foto: Luisa Ferreira / Divulgação

A série Concertos Comunitários apresenta uma edição especial, no domingo. Comemorando 30 anos de atividade, a iniciativa apresenta um espetáculo em homenagem às mães, com a Orquestra Unisinos Anchieta, regida pelo maestro Evandro Matté, e com participações especiais da soprano Elisa Lopes e das cantoras Ana Lonardi, Shana Muller e Débora Neto, do grupo vocal acappella Voice In. No programa, canções que passam por nomes internacionais, como Mozart, até astros nacionais, como Milton Nascimento e Belchior.



Onde: Auditório Araújo Viana, Osvaldo Aranha, 685

Quando: neste domingo, às 18h

A retirada de ingressos (dois por CPF), pode ser feita, no sábado, na bilheteria do Teatro do Bourbon Country, das 14h às 22h, e nos supermercados Zaffari da Rua Fernandes Vieira e Rua Marechal Floriano, das 8h às 22h, no Higienópolis, das 7h30min às 24h e da Rua Lima e Silva, das 8h às 23h.



Evento busca apoio ao Café do Lago



No evento independente Festival S.O.S Café do Lago, a galera que curtia um dos principais pontos turísticos da Capital, encravado no meio da Redenção, pode comparecer por lá, no sábado e no domingo.A função tem o objetivo de chamar atenção da prefeitura de Porto Alegre sobre o abandono do local, que já foi um dos mais bacanas da nossa cidade. Entre as atrações, vários DJs, como Hellmann e Zattar, além de bandas como Flutuantes, Supermouse, Black Scott e Kilepsia.



Onde: Proximidades do antigo Café do Lago, Redenção

Quando: sábado e domingo, a partir das 15h. De graça.



Palco Giratório tem atração na Redenção...



Foto: Fábio Zambom / Divulgação

O espetáculo A Dança do Tempo, dentro da programação do Palco Giratório, é uma boa pedida para o domingão. Na peça. um grupo de mulheres invoca o Tempo e pede a ele que as fertilize, o Tempo atende seu pedido, mas pede em troca sua maior riqueza. As mulheres aceitam o trato, sem perceber que seus filhos seriam sua maior riqueza. Parque da Redenção, domingo, ao meio-dia, de graça.



... e na Restinga



Também na programação do Palco, a peça Dois Passos traz como enredo afetos e ressentimentos de uma dupla de atores, que se acirram durante a derradeira apresentação. Sua longa relação, juntamente com uma falha no sistema de abertura da cortina, desencadeia uma série de situações que os coloca diante da iminência do fim do espetáculo.



Onde: Na Esplanada da Restinga

Quando: neste domingo, ao meio-dia e às 15h



Na Cidade Baixa



Sons experimentais no Musical Ecarta



No sábado, o grupo Medula, grupo experimental de alunos da Ufrgs que faz experimentos sonoros, apresenta um show pra lá de especial, no Musical Ecarta. No palco, canções inéditas dos alunos e algumas conhecidas da música nacional.



Onde: Fundação Ecarta, João Pessoa, 943

Quando: neste sábado, a partir das 18h