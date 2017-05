Confira os sinais de que seu relacionamento está perto do fim

Falando de Sexo 11/05/2017 | 20h00 Atualizada em





Como é bom estar aqui com vocês! Como ouvem tanta gente e têm muita experiência com casais, eu resolvi perguntar quais são os sinais de que a relação está acabando.



Viver é fácil, difícil é a arte de conviver. O importante é ser feliz sozinha ou com alguém.



Confira os sinais de que o relacionamento pode estar acabando.



/// Você não tem mais tanta vontade de encontrá-lo: às vezes, a relação atravessa uma fase ruim, mas não deve durar tanto a ponto de não aproveitarem mais a vida dois.



/// Sente-se sozinha com ele: mesmo quando estão juntos, você tem a sensação de que não consegue se abrir com ele e falar tudo aquilo que gostaria.



/// Não compartilham mais interesses nem planos: esta divisão tende a aumentar com o tempo até o laço se desfazer. Por isso, invista mais na relação ou passe para outra.



/// Você mente pra ele: ninguém merece ser enganado. Seja honesta consigo e com seu par.



/// Família e amigos dizem que é melhor terminar: todos ao seu redor percebem que você não está bem, que não tem vontade de sair de casa e mal sorri.



/// Mais amigos do que amantes: se mal se tocam, não andam de mãos dadas nem trocam confidências íntimas, estão mais para um par de amigos.



/// O que você gostava nele, agora, a irrita: se odeia as manias do seu par, algo mudou de forma significativa.



/// Os dois não têm admiração um pelo outro: o laço fica enfraquecido, e a relação tende a se deteriorar.



/// Evitam o sexo: se nem se beijam, que dirá fazer sexo! Ou se fazem, é no automático.



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br