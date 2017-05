Conheça o garoto que balançou o coração de Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa

Sortudo 15/05/2017 | 12h15 Atualizada em

O rapaz que balançou o coração de Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa na adolescência teve, finalmente, a identidade revelada. Segundo o jornal Extra, ele atende pelo nome de Caíque Nogueira, tem 23 anos e mora no Rio de Janeiro. A curiosidade geral surgiu depois de as atrizes revelarem já terem dividido o mesmo "crush" na escola.

Caíque é ator, apresentador e roteirista no canal por assinatura Multishow. Ao portal Purepeople, o jovem comentou o envolvimento com as atrizes e garantiu que são amigos até hoje.

— Isso aconteceu na época do colégio. Nós éramos da mesma turma. Eu tinha uns 15, 16 anos. Foi tudo muito tranquilo, ninguém saiu magoado. Não vi a entrevista da Bruna, mas tenho certeza que se ela citou esta história, foi com muito carinho. É uma lembrança gostosa — disse.

No Instagram do rapaz, há fotos com a dupla. Em agosto de 2015, publicou uma foto em que aparece ao lado de Marquezine e felicitando a atriz pelo aniversário de 20 anos.

De ontem. Mais um ano dividindo boas energias e risadas com essa moleca! 20 anos.. a coisa ficou séria, minha amiga. Que venha mais amor, paz e luz nesse novo ciclo! Beijo grande no seu coração. Uma publicação compartilhada por Caíque Nogueira (@caiquenogueira) em Ago 5, 2015 às 9:12 PDT

Ao lado de Marina, ele passou o Ano-Novo de 2016.

#happynewyear Uma publicação compartilhada por Caíque Nogueira (@caiquenogueira) em Jan 3, 2016 às 1:45 PST

Revelação

Bruna e Marina participaram, em 10 de maio, do programa e canal no YouTube Hotel Mazzafera. Em um jogo, afirmaram que já foram apaixonadas pelo mesmo menino quando tinham 14 anos.



— Eu lembro que a gente tava dividindo esse crush juntas. Só que, primeiro, ele queria ficar com a Marina. Depois de um tempo, ele quis ficar comigo. Aí, a gente meio que dividiu — contou Marquezine, que esteve no ar pela última vez em Nada Será como Antes (2016).

— A gente era da mesma sala, inclusive — disse a ruiva, que protagonizou a novela Totalmente Demais (2016).

Durante a adolescência, Caíque também foi um dos meninos colírio da revista Capricho, cujo fim foi anunciado em junho de 2015.

Hoje foi anunciado o fim da revista Capricho Impressa. Fica aqui a minha homenagem pra revista que fez parte da minha história e com certeza de várias gerações do nosso país! ¿¿ Uma publicação compartilhada por Caíque Nogueira (@caiquenogueira) em Jun 2, 2015 às 5:35 PDT

